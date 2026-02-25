Holi 2026 Special Recipe: होली के दिन बनाएं ये खास डिश, उंगली चाट-चाट के खाएंगे लोग

Holi Special Recipe: होली का त्योहार रंग, उमंग और स्वाद का संगम है. इस खास अवसर पर पारंपरिक व्यंजनों की महक हर घर में फैल जाती है. गुजिया और दही बड़े के साथ कांजी वड़ा भी होली की शान माना जाता है. खट्टा-तीखा और हल्का मसालेदार स्वाद वाला ये व्यंजन न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन के लिए भी लाभकारी माना जाता है. आइए विस्तार से जानें इसे बनाने की विधि.