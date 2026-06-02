कौन हैं हीरल रदादिया? जिनकी वेब सीरीज देखकर हो जाएंगे मदहोश; Photos से शरीर में दौड़ने लगेगा करंट
Who is Hiral Radadiya: हीरल रदादिया एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और पेशेवर नर्तकी हैं. जो मुख्य रूप से ओटीटी पर प्रसारित होने वाले वेब सीरीज में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अब तक कई वेब सीरीज में काम किया है. जिसमें चरमसुख, पलंग तोड़, रैन बसेरा, मालकिन भाभी, मालकिन भाभी-2 जैसे कई वेब सीरीज में काम किया है.
कौन हैं हीरल रदादिया?
हीरल रदादिया एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और पेशेवर नर्तकी हैं.
कौन-कौन सी वेब सीरीज में किया काम?
हीरल रदादिया ने अब तक चरमसुख, पलंग तोड़, रैन बसेरा, मालकिन भाभी, मालकिन भाभी-2 जैसे कई वेब सीरीज में काम किया है.
रीजनल फिल्मों में किया काम
वेब सीरीज के अलावा, उन्होंने कम बजट वाली मुख्यधारा की क्षेत्रीय फिल्मों में काम किया है.
पेंटर बाबू में किया काम
उन्होंने पेंटर बाबू जैसी स्वतंत्र फिल्म में छोटी-मोटी भूमिकाएं निभाई हैं.
कैमरे के पीछे भी किया काम
हीरल रदादिया ने कैमरे के पीछे भी काम किया है. उन्होंने 2021 में जहर प्रोजेक्ट के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है.
ओटीटी से बनाई अलग पहचान
हीरल रदादिया ने ओटीटी पर वेब सीरीज के माध्यम से अलग पहचान बनाई है. खासकर Ullu, Kooku और Fliz Movies जैसे घरेलू OTT प्लेटफॉर्म्स पर नाटकीय, रोमांटिक और बोल्ड भूमिकाओं में विशेषज्ञता हासिल की है.
इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?
हीरल रदादिया के इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.