सिर्फ ‘मुसाफिर कैफे’ नहीं, इन नॉवेल्स पर भी बनी सुपरहिट फिल्में; एक तो रही ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर, देखें लिस्ट

Movies Based on Novels: हाल ही में विक्रांत मैसी अभिनीत वेब सीरीज ‘मुसाफिर कैफे’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसे दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिल रहा है. आपको बता दें कि यह सीरीज लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के इसी नाम के लोकप्रिय उपन्यास ‘मुसाफिर कैफे’ पर आधारित है. सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी कई फिल्में उपन्यास पर आधारित बन चुकी हैं. और कुछ तो बेहद चर्चित हुईं. चलिए जानते हैं उनके नाम.