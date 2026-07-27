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सिर्फ ‘मुसाफिर कैफे’ नहीं, इन नॉवेल्स पर भी बनी सुपरहिट फिल्में; एक तो रही ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर, देखें लिस्ट

Movies Based on Novels: हाल ही में विक्रांत मैसी अभिनीत वेब सीरीज ‘मुसाफिर कैफे’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसे दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिल रहा है. आपको बता दें कि यह सीरीज लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के इसी नाम के लोकप्रिय उपन्यास ‘मुसाफिर कैफे’ पर आधारित है. सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी कई फिल्में उपन्यास पर आधारित बन चुकी हैं. और कुछ तो बेहद चर्चित हुईं. चलिए जानते हैं उनके नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 27, 2026 5:35:46 PM IST

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काई पो चे

चेतन भगत के नॉवेल 'द 3 मिस्टेक्स ऑफ़ माई लाइफ़' पर आधारित फिल्म 'काई पो चे' को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया है. फ़िल्म में कोई बड़ा नाम न होने के बावजूद, सुशांत राजपूत, राज कुमार यादव और अमित साध स्टारर इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफ़िस पर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया.

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परिणीता

प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म 'परिणीता' शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1914 के बंगाली उपन्यास, परिणीता का एक बॉलीवुड संगीत फिल्म रूपांतरण है.

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देवदास

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाली नॉवेल पर आधारित थी. इस मूवी में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित ने लीड रोल किए थे.

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3 इडियट्स

मल्टी-स्टारर फिल्म '3 इडियट्स' मशहूर लेखक चेतन भगत की बेस्टसेलर किताब फाइव पॉइंट समवन पर आधारित है. इस फिल्म में सुपरस्टार आमिर खान, शरमन जोशी, आर. माधवन और खूबसूरत करीना कपूर ने काम किया था.

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2 स्टेट्स

अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की '2 स्टेट्स' फिल्म प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत के साल 2009 में आए उपन्यास '2 States: The Story of My Marriage' पर आधारित है.

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