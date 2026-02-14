हिमांशी खुराना को 10 करोड़ की रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ! जानें कितनी है एक्ट्रेस की नेट वर्थ

चंडीगढ़ से आया था धमकी भरा कॉल

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धमकी भरा कॉल चंडीगढ़ से आया था और कहा जाता है कि यह गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह विदेश से काम करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खास ऑपरेटिव है. कॉल करने वाले ने न सिर्फ पैसे मांगे बल्कि खुराना की सुरक्षा को लेकर भी धमकी दी, जिससे पुलिस को तुरंत दखल देना पड़ा.