हिमांशी खुराना को 10 करोड़ की रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ! जानें कितनी है एक्ट्रेस की नेट वर्थ
Himanshi Khurana Extortion Call: रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के बाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली नई धमकी के बाद एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है. खबर है कि एक्ट्रेस को 10 करोड़ रुपये की रंगदारी का कॉल आया है, जिसके बाद पंजाब में अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है.
गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर के खिलाफ केस दर्ज
मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर के खिलाफ एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को कथित तौर पर धमकी देने और 10 करोड़ रुपये मांगने का केस दर्ज किया है.
ईमेल के जरिए मिली जान से मारने की धमकी
अपनी शिकायत में, हिमांशी ने कहा कि उन्हें शुक्रवार से जान से मारने की धमकी वाले ईमेल मिल रहे हैं. मैसेज करने वाले ने खुद को ज़ीशान अख्तर बताया और 10 करोड़ रुपये की मांग दोहराई. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि धमकियों के साथ ईमेल के साथ ऑडियो नोट्स भी अटैच थे.
ज़ीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य आरोपी
खास बात यह है कि ज़ीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य आरोपी था और कई हाई-प्रोफाइल क्राइम से जुड़ा रहा है. कहा जाता है कि वह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी करीब से जुड़ा था और कहा जाता है कि उसने उसके कहने पर ही ये काम किए.
चंडीगढ़ से आया था धमकी भरा कॉल
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धमकी भरा कॉल चंडीगढ़ से आया था और कहा जाता है कि यह गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह विदेश से काम करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खास ऑपरेटिव है. कॉल करने वाले ने न सिर्फ पैसे मांगे बल्कि खुराना की सुरक्षा को लेकर भी धमकी दी, जिससे पुलिस को तुरंत दखल देना पड़ा.
एक्ट्रेस के आस-पास निगरानी बढ़ा दी गई
इस डेवलपमेंट को कन्फर्म करते हुए, मोहाली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस हरमनदीप हंस ने कहा कि जानकारी मिली है और FIR दर्ज की जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि एहतियात के तौर पर एक्ट्रेस के आस-पास निगरानी बढ़ा दी गई है.
फिल्म और म्यूज़िक से जुड़ी हस्तियों को बनाया जा रहा निशाना
यह कोई अकेली घटना नहीं है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने हाल के महीनों में फिल्म और म्यूज़िक से जुड़ी हस्तियों को बार-बार निशाना बनाया है.
सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी धमकियों के बीच सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जबकि पुलिस कॉल्स के ओरिजिन और ऑथेंटिसिटी की जांच कर रही है.
हिमांशी खुराना की नेट वर्थ
हिमांशी खुराना एक मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल हैं, जिनकी नेट वर्थ लगभग ₹25–30 करोड़ है. 16 साल की उम्र में मॉडलिंग और साड्डा हक में अपने रोल से मशहूर हुईं, उन्हें बिग बॉस 13 में देश भर में पहचान मिली. वह एक्टिंग, म्यूज़िक वीडियो और सोशल मीडिया ब्रांड एंडोर्समेंट से इनकम करती हैं.