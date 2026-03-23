Petrol Diesel Price Hike: इस राज्य में मिलेगा 5 रुपए महंगा पेट्रोल! जानिए कहां पर सरकार ने दिया जनता को झटका

Himachal Petrol Diesel Price Hike: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को लेकर लिया गया नया फैसला राज्य की राजनीति और आम जनता दोनों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. कांग्रेस सरकार ने ईंधन पर प्रति लीटर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिसे ‘अनाथ और विधवा उपकर’ के रूप में लागू किया जाएगा. सरकार इसे सामाजिक कल्याण की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ करार दे रहा है.