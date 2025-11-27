अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही अंजलि शर्मा ने विदेशी से रचाई शादी, काजियुका के साथ लिए सात फेरे
Mountaineer Anjali Sharma Tied Knot: हिमाचल प्रदेश की मशहूर पर्वतारोही अंजली को आखिर कौन नहीं जानता होगा. उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत करते गुए रवांडा के रहने वाले यवेस काजियुका (Yves Kaziyuka) के साथ शादी के सात फेरे लिए हैं. यह कहानी दोस्ती से प्यार में बदलने की है, जहां दोनों का यह प्यार भरा रिश्ता अब एक नए मोड़ लेने जा रहा है. पर्वतारोहण के क्षेत्र में पहचान बना चुकी अंजली की यह निजी खुशी की खबर उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों को बेहद ही खुशी दे रही है.
पहाड़ की बेटी का अंतर-राष्ट्रीय गठबंधन
हिमाचल की अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही अंजलि शर्मा ने रवांडा के सिविल इंजीनियर यवेस काजियुका के साथ शादी के बंधन में बंध गईं हैं. इस शादी प्रेम और परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिला है.
धर्मशाला में की पारंपरिक शादी
दरअसल, यह खास शादी समारोह धर्मशाला के सैनिक रेस्ट हाउस में भारतीय रीति-रिवाजों और पारंपरिक माहौल के बीच पूरी तरह से संपन्न हुआ.
मॉस्को से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी
अंजलि और यवेस की मुलाकात साल 2023 में रूस के मॉस्को शहर में हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. और आखिरकारी दोनों एक दूसरे के पवित्र बंधन में बंध गए हैं.
गमरू की बेटी का सादा समारोह
जिला कांगड़ा के गमरू गांव की अंजलि की मां पुष्पा शर्मा और बहन मोनिका भी इस शादी के समारोह मौजूद रहीं, क्योंकि अंजलि के पिता का निधन साल 2009 में हो चुका था.
दूल्हे का परिचय, रवांडा से अमेरिका तक
दूल्हा यवेस काजियुका पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और वह वर्तमान में अमेरिका में अपा कार्यभार संभालते हैं.
पर्वतारोही की असाधारण उपलब्धियां
तो वहीं, अंजलि शर्मा पर्वतारोहण में दो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं, जिसमें पारंपरिक साड़ी और गद्दी ड्रेस पहनकर माउंट किलिमंजारो और एल्बुस पर्वत की चढ़ाई को शामिल कियी गया है.
साथ मिलकर छूना है नई ऊंचाई
शादी के बाद अंजलि ने बताया कि अब वे दोनों मिलकर पर्वतारोहण के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जल्द ही नए कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे.
सोशल मीडिया पर वायरल हुई प्रेरणादायक कहानी
अंजलि के साहस और इस अंतर-राष्ट्रीय प्रेम कहानी के विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वायरल वीडियो की देशभर में चर्चा की जा रही है.
भारतीय रीति-रिवाज के साथ हुई शादी
विवाह समारोह पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें दोनों ने अपने प्रेम का इजहार भी किया.