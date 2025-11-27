अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही अंजलि शर्मा ने विदेशी से रचाई शादी, काजियुका के साथ लिए सात फेरे

Mountaineer Anjali Sharma Tied Knot: हिमाचल प्रदेश की मशहूर पर्वतारोही अंजली को आखिर कौन नहीं जानता होगा. उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत करते गुए रवांडा के रहने वाले यवेस काजियुका (Yves Kaziyuka) के साथ शादी के सात फेरे लिए हैं. यह कहानी दोस्ती से प्यार में बदलने की है, जहां दोनों का यह प्यार भरा रिश्ता अब एक नए मोड़ लेने जा रहा है. पर्वतारोहण के क्षेत्र में पहचान बना चुकी अंजली की यह निजी खुशी की खबर उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों को बेहद ही खुशी दे रही है.