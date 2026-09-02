अजय देवगन नहीं, इस अभिनेता को मिलते हैं होस्टिंग के 250 करोड़ रुपये, जानिए भारत के 5 सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले टीवी होस्ट

Highest Paid Host Actors of India: हाल ही में खुलासा हुआ है कि अभिनेता अजय देवगन को ‘क्राइम पेट्रोल’ के आगामी सीजन की होस्टिंग के कुल 90 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस खबर ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है. लेकिन आपको बता दें कि अजय देवगन से भी ज्यादा पैसा कमाने वाले होस्ट भारत में मौजूद हैं. इस कड़ी में सलमान और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स शामिल हैं. जानिए उन्हें कितने मिले होस्टिंग करने के.