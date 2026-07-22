Highest-paid celebrity bodyguards: ये 8 सेलिब्रिटी अपने बॉडीगार्ड्स पर लुटाते हैं करोड़ों रुपये, नं.1 वाले की फीस जानकर फटी रह जाएंगी आंखे!

बॉलीवुड सितारे जब भी घर से बाहर निकलते हैं, तो शायद ही कभी अकेले नजर आते. फिल्म का प्रमोशन हो, एयरपोर्ट का नजारा हो, मन्नत-गैलेक्सी के बाहर प्रशंसकों का हुजूम हो या फिर कोई बड़ा इवेंट, सितारों के साथ उनके बॉडीगार्ड्स साये की तरह तैनात रहते. भीड़ को संभालना और बिना किसी अड़चन के अपने स्टार को सुरक्षित निकालना ही उनका काम है.

सालों तक साथ काम करते-करते ये सुरक्षाकर्मी सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं रहते, बल्कि स्टार्स के परिवार का एक अहम हिस्सा और बेहद भरोसेमंद साथी बन जाते. मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर इन बॉडीगार्ड्स की भारी-भरकम सैलरी को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, हालांकि इन आंकड़ों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.