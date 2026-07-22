Highest-paid celebrity bodyguards: ये 8 सेलिब्रिटी अपने बॉडीगार्ड्स पर लुटाते हैं करोड़ों रुपये, नं.1 वाले की फीस जानकर फटी रह जाएंगी आंखे!
बॉलीवुड सितारे जब भी घर से बाहर निकलते हैं, तो शायद ही कभी अकेले नजर आते. फिल्म का प्रमोशन हो, एयरपोर्ट का नजारा हो, मन्नत-गैलेक्सी के बाहर प्रशंसकों का हुजूम हो या फिर कोई बड़ा इवेंट, सितारों के साथ उनके बॉडीगार्ड्स साये की तरह तैनात रहते. भीड़ को संभालना और बिना किसी अड़चन के अपने स्टार को सुरक्षित निकालना ही उनका काम है.
सालों तक साथ काम करते-करते ये सुरक्षाकर्मी सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं रहते, बल्कि स्टार्स के परिवार का एक अहम हिस्सा और बेहद भरोसेमंद साथी बन जाते. मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर इन बॉडीगार्ड्स की भारी-भरकम सैलरी को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, हालांकि इन आंकड़ों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
8. श्रेयसे ठेले (अक्षय कुमार)
अक्षय कुमार के भरोसेमंद बॉडीगार्ड श्रेयसे ठेले भी सालों से उनके सुरक्षा तंत्र की मुख्य कड़ी हैं. अक्षय की शूटिंग हो, कोई इवेंट हो या फिर फैमिली आउटिंग, श्रेयसे हमेशा चौकन्ने नजर आते. कहा जाता है कि उन्होंने अक्षय के बेटे आरव की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षय उन्हें सालाना करीब 1.2 करोड़ रुपये की सैलरी देते.
7. जलाल (दीपिका पादुकोण)
बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बॉडीगार्ड जलाल भी सालों से उनके साथ हैं. एयरपोर्ट हो या कोई ग्रैंड रेड कार्पेट इवेंट, दीपिका के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था जलाल ही संभालते. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जलाल को इस जिम्मेदारी के लिए सालाना करीब 1.2 करोड़ रुपये मिलते.
6. प्रकाश सिंह ऊर्फ सोनू (अनुष्का शर्मा)
अनुष्का शर्मा के बॉडीगार्ड प्रकाश सिंह (सोनू) भी काफी चर्चित चेहरा हैं. सोनू न सिर्फ अनुष्का की सुरक्षा देखते हैं, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वह विराट कोहली और उनकी बेटी वामिका की सिक्योरिटी भी मैनेज करते. सोनू की सालाना सैलरी करीब 1.2 करोड़ रुपये बताई जाती.
5. जितेंद्र शिंदे (अमिताभ बच्चन)
अमिताभ बच्चन की सुरक्षा का जिम्मा लंबे समय तक जितेंद्र शिंदे के हाथों में रहा. मुंबई पुलिस के कॉन्स्टेबल रहे जितेंद्र साल 2015 से 2021 तक बिग बी के बॉडीगार्ड रहे. हालांकि, 2022 में सर्विस नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के आरोपों के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमिताभ बच्चन उन्हें सालाना करीब 1.5 करोड़ रुपये देते थे.
4. शेरा (सलमान खान)
सलमान खान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा (गुरमीत सिंह जोली) का रिश्ता पिछले 29 सालों से भी ज्यादा पुराना है. शेरा को सलमान की परछाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा. सलमान की हर झलक, हर इवेंट और एयरपोर्ट स्पॉटिंग में शेरा हमेशा आगे खड़े होकर भीड़ को संभालते दिखाई देते. रिपोर्ट्स की मानें तो शेरा को हर महीने करीब 15 लाख रुपये सैलरी मिलती है, जो सालाना लगभग 2 करोड़ रुपये बैठती.
3. युवराज घोरपड़े (आमिर खान)
आमिर खान भले ही लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हों, लेकिन जब भी वह बाहर निकलते हैं तो प्रशंसकों का तांता लग जाता. मिस्टर परफेक्टनिस्ट के सुरक्षा चक्र को संभालने का काम युवराज घोरपड़े करते. घरेलू प्रमोशन्स से लेकर इंटरनेशनल दौरों तक, युवराज हमेशा आमिर के साथ रहते. रिपोर्ट्स में उनकी सालाना कमाई करीब 2 करोड़ रुपये बताई जाती.
2. रवि सिंह (शाहरुख खान)
शाहरुख खान के पर्सनल बॉडीगार्ड रवि सिंह भी इंडस्ट्री के जाने-माने नामों में से एक हैं. दुनियाभर में शाहरुख की दीवानगी को देखते हुए उन्हें सुरक्षा देना कोई आसान काम नहीं है. एयरपोर्ट से लेकर पब्लिक अपीयरेंस तक, रवि हमेशा किंग खान को कवर करते दिखते. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि सिंह को सालाना करीब 2.7 करोड़ रुपये मिलते हैं, जिससे वह भारत के सबसे महंगे सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड्स में गिने जाते.
1. केविन कुंटा (राम चरण)
तेलुगु सुपरस्टार राम चरण के बॉडीगार्ड केविन कुंटा हाल ही में काफी चर्चा में आए हैं. फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) के प्रमोशन के दौरान राम चरण के साथ चलते लंबे-चौड़े और मजबूत कद-काठी वाले केविन के वीडियो सोशल मीडिया पर रातों-रात वायरल हो गए. केविन एक पेशेवर MMA फाइटर हैं. खबरों के मुताबिक, वह सिक्योरिटी काम के लिए रोजाना 2 लाख से 4 लाख रुपये तक चार्ज करते (जो सालाना हिसाब से सबसे अधिक बनता है). खुद राम चरण ने भी केविन की इस अचानक मिली लोकप्रियता पर मजाकिया अंदाज में रिएक्ट किया था.