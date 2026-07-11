इन फलों में है भरपूर प्रोटीन, कोटा पूरा करने के लिए डाइट में करें शामिल, नहीं लेना होगा पाउडर

High Protein Fruits: खुद को हेल्दी रखने के लिए खाने में प्रोटीन की मात्रा का भी खास ख्याल रखना पड़ता है. एक्सरसाइज करने वाले लोगों को प्रोटीन की सबसे ज्यादा चिंता होती है. वो ऐसा खाना काना पसंद करते हैं, जिसमें कैलोरी कम और प्रोटीन ज्यादा हो. ऐसे में सिर्फ दाल, अंडे या मीट ही नहीं आप अपनी डाइट में कुछ फल भी शामिल कर सकते हैं. हम आपको यहां 6 ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रिच प्रोटीन फ्रूट्स होते हैं. हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट या फिटनेस कोच की सलाह लिए बिना इन्हें रोजाना न खाएं.