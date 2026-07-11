इन फलों में है भरपूर प्रोटीन, कोटा पूरा करने के लिए डाइट में करें शामिल, नहीं लेना होगा पाउडर
High Protein Fruits: खुद को हेल्दी रखने के लिए खाने में प्रोटीन की मात्रा का भी खास ख्याल रखना पड़ता है. एक्सरसाइज करने वाले लोगों को प्रोटीन की सबसे ज्यादा चिंता होती है. वो ऐसा खाना काना पसंद करते हैं, जिसमें कैलोरी कम और प्रोटीन ज्यादा हो. ऐसे में सिर्फ दाल, अंडे या मीट ही नहीं आप अपनी डाइट में कुछ फल भी शामिल कर सकते हैं. हम आपको यहां 6 ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रिच प्रोटीन फ्रूट्स होते हैं. हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट या फिटनेस कोच की सलाह लिए बिना इन्हें रोजाना न खाएं.
अमरूद
प्रोटीन के मामले में अमरूद को फलों का राजा माना जाता है. एक कप कटे हुए अमरूद में 4.2 ग्राम प्रोटीन होता है. साथ ही इसमें फाइबर और विटामिन सी भी प्रचूर मात्रा में पाया जाता है. ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. ईवनिंग स्नैक के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है.
एवोकाडो
एवोकाडो हैल्दी फैट्स के साथ ही प्रोटीन के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. एक कप एवोकाडो में 3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. इसे टोस्ट पर मैश करके या फिर सलाद में शामिल किया जा सकता है. इसे खाने वालों को जल्दी भूख नहीं लगती.
कटहल
कटहल एक सब्जी है, जो पकने के बाद फल की तरह खाया जाता है. ये किसी वरदान से कम नहीं है. एक कप पके हुए या सही तरीके से पकाए गए कटहल में लगभग 2.8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. इसे वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है. हालांकि इसे कम ही खाएं क्योंकि ज्यादा खाने से ये पेट खराब भी कर सकता है.
खुबानी
आप सूखी या ताजी खुबानी भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे 2.3 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है. इसमें पोटैशियम और विटामिन ए भी पाया जाता है. इसे खाने से आंखों की रोशनी और त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद मिलती है. इसे ओट्स या दही के साथ खाया जा सकता है.
कीवी
कीवी प्रोटीन के मामले में बेस्ट है. एक कप कीवी में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. कीवी में 'एक्टिनिडिन' नाम का एंजाइम होता है. जो प्रोटीन कको डाइजेस्ट करने में मदद करता है.
ब्लैकबेरी
ब्लैकबेरी में भी भरपूर प्रोटीन पाया जाता है. इसमें 100 ग्राम ब्लैकबेरी में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. साथ ही इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, मैंगनीज, विटामिन ए, विटामिन ई, पोटैशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है.