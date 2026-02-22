High protein breakfast: अंडों के बिना हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट: जानें 8 ताकतवर देसी विकल्प और सही समय
High protein breakfast: अगर आप अंडे नहीं खाते या नाश्ते में कुछ नया और पौष्टिक विकल्प तलाश रहे हैं, तो भारतीय रसोई में कई ऐसे देसी विकल्प मौजूद हैं जो प्रोटीन से भरपूर हैं. ये न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि मांसपेशियों, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हैं. आइए जानते हैं 8 हाई प्रोटीन भारतीय नाश्ते और उन्हें खाने का सही समय.
अंडों के बिना हाई प्रोटीन नाश्ता
अगर आप अंडे नहीं खाते, तो भी चिंता की जरूरत नहीं है. भारतीय रसोई में कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो प्रोटीन से भरपूर हैं और शरीर को भरपूर ऊर्जा देते हैं.
मूंग दाल और बेसन चीला से करें दिन की शुरुआत
मूंग दाल और बेसन दोनों ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. सुबह नाश्ते में इनका सेवन करने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है.
पनीर भुर्जी या पराठा, प्रोटीन का पावरहाउस
पनीर में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और कैल्शियम होता है. इसे नाश्ते या वर्कआउट के बाद खाने से शरीर को रिकवरी में मदद मिलती है.
स्प्राउट्स सलाद से बढ़ाएं इम्यूनिटी
अंकुरित मूंग और चना प्रोटीन के साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं. इसे सुबह खाली पेट या मिड-मॉर्निंग में खाया जा सकता है.
दलिया और ओट्स उपमा, हल्का लेकिन पौष्टिक
दलिया और ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और संतुलित प्रोटीन देते हैं. ये पाचन में हल्के होते हैं और दिनभर ऊर्जा बनाए रखते हैं.
चना और छोले से मिलेगी ताकत
काबुली चना या काले चने प्रोटीन और आयरन का अच्छा स्रोत हैं. इन्हें ब्रंच या वर्कआउट के बाद लेना फायदेमंद रहता है.
दही और मेवे, आसान और हेल्दी विकल्प
दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जबकि मेवे हेल्दी फैट और अतिरिक्त प्रोटीन देते हैं. यह संयोजन सुबह या शाम के हल्के नाश्ते के लिए बेहतरीन है.
सही समय पर प्रोटीन लेना क्यों जरूरी?
सुबह प्रोटीन लेने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, भूख नियंत्रित रहती है और वजन प्रबंधन में मदद मिलती है. संतुलित और समय पर लिया गया हाई प्रोटीन नाश्ता आपको दिनभर एक्टिव रखता है.