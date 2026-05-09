Hidden Gems of Nainital: कैंची धाम जा रहे हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना न भूलें, मन मोह लेंगे नैनीताल के ये hidden spots
Nainital: गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं. हर कोई समर वैकेशन में कहीं न कहीं जाने का प्लान बना रहा है, जिनमें से ज्यादातर लोग हिल स्टेशन जाने का ही प्लान बना रहे हैं, उनमें से नैनीताल बेहद पॉपुलर है. अगर आप भी नैनीताल जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है. यूं तो वहां सबसे फेमस ये दो जगह हैं- कैंची धाम और नैनी झील, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता. इस आर्टिकल में नैनीताल के उन hidden gems के बारे में बताया गया है, जहां जाने के बाद आपकी ये यात्रा अविस्मरणीय बन जाएगी.
कैंची धाम
नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित यह एक प्रसिद्ध आश्रम है. लोग यहां शांति से कुछ पल बिताने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आते हैं. ये आश्रम बेहद शांत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है.
नैनी झील
नैनीताल का नाम ही इस झील के नाम पर पड़ा है. अगर आप नैनीताल घूमने आये हैं, तो इस झील में बोटिंग करना बिल्कुल न भूलें. शाम के समय बोटिंग का दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है.
नैना देवी मंदिर
नैनी झील के किनारे स्थित यह एक पूजनीय मंदिर है. ऐसा माना जाता है सती जी के शरीर पर जब नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाया था तो उनकी आँखें यहां गिरी थीं.
स्नो व्यू पॉइंट
हिल स्टेशन आये हैं तो बर्फ देखना तो बनता है. स्नो पॉइंट व्यू से पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ देखी जा सकती है. केबल कार द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है.
मॉल रोड और तिब्बती बाजार
अब घूमने आये हैं तो शॉपिंग भी होगी ही. स्थानीय ऊनी वस्त्र, मोमबत्तियाँ और स्ट्रीट फूड की खरीदारी के लिए ये जगह बेस्ट है. यहां पर कुछ ट्रेडिशनल पहाड़ी व्यंजनों का भी स्वाद लिया जा सकता है.
टिफिन टॉप (डोरोथी सीट)
यह एक ऐसा स्थान है जहाँ से पहाड़ों का सुंदर और मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं. यह जगह ट्रेकिंग के लिए बेहतरीन है.