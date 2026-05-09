Hidden Gems of Nainital: कैंची धाम जा रहे हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना न भूलें, मन मोह लेंगे नैनीताल के ये hidden spots

Nainital: गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं. हर कोई समर वैकेशन में कहीं न कहीं जाने का प्लान बना रहा है, जिनमें से ज्यादातर लोग हिल स्टेशन जाने का ही प्लान बना रहे हैं, उनमें से नैनीताल बेहद पॉपुलर है. अगर आप भी नैनीताल जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है. यूं तो वहां सबसे फेमस ये दो जगह हैं- कैंची धाम और नैनी झील, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता. इस आर्टिकल में नैनीताल के उन hidden gems के बारे में बताया गया है, जहां जाने के बाद आपकी ये यात्रा अविस्मरणीय बन जाएगी.