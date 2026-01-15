Hero Splendor+ vs TVS Radeon: कीमत, फीचर्स और माइलेज की असली टक्कर
TVS रेडियन और हीरो स्प्लेंडर+ भारत में बिकने वाली सबसे वैल्यू-फॉर-मनी कम्यूटर मोटरसाइकिलों में से हैं. दोनों बाइक्स में मिलते-जुलते फीचर्स, कीमत, इंजन और डिज़ाइन हैं जो उन्हें रोज़ाना आने-जाने और शहर में इस्तेमाल के लिए बहुत उपयुक्त बनाते हैं. खरीदारों को ऐसा मॉडल चुनने में मदद करने के लिए जो सबसे अच्छी ओवरऑल वैल्यू दे और परिवारों के लिए सबसे सही हो आइए एक डिटेल में तुलना करते हैं.
Engine capacity and performance:
TVS रेडियन में हीरो स्प्लेंडर+ के 97.2 cc इंजन के मुकाबले थोड़ा बड़ा 109.7 cc का इंजन है. इसके बावजूद, पावर आउटपुट लगभग एक जैसे हैं, रेडियन लगभग 8.08 bhp पावर देती है जबकि स्प्लेंडर+ लगभग 7.9 bhp पावर देती है, लेकिन रेडियन का टॉर्क ज़्यादा है, जो रोज़ाना की राइडिंग में मदद करता है.
Fuel system and gearbox:
दोनों मोटरसाइकिलों में 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, लेकिन TVS रेडियन में इको बूस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, जबकि हीरो स्प्लेंडर+ में प्रोग्राम्ड FI सिस्टम है.
Dimensions and weight differences:
TVS रेडियन थोड़ी लंबी है, इसका व्हीलबेस ज़्यादा है और ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज़्यादा है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, जबकि स्प्लेंडर+ कुल मिलाकर हल्की है. रेडियन में फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी थोड़ी ज़्यादा है.
Brakes and handling:
दोनों बाइक में ट्यूबलेस टायरों के साथ 18-इंच के अलॉय व्हील हैं, लेकिन TVS रेडियन के कुछ वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, जबकि स्प्लेंडर+ में आगे और पीछे दोनों तरफ ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं.
Feature set:
TVS रेडियन में LED DRLs, USB चार्जर, LCD क्लस्टर, माइलेज इंडिकेटर और ऑल-गियर सेल्फ-स्टार्ट जैसे ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स हैं. स्प्लेंडर+ में एनालॉग मीटर, i3S स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी और xSens सेंसर जैसे ज़्यादा पारंपरिक फीचर्स हैं.
Price difference:
तुलना के लिए एक्स-शोरूम आंकड़ों के आधार पर, TVS रेडियन हीरो स्प्लेंडर+ से ज़्यादा किफायती है.
Design and comfort:
स्प्लेंडर+ में क्लासिक कम्यूटर डिज़ाइन बरकरार है जो दशकों से पॉपुलर है, जबकि TVS रेडियन में ज़्यादा घुमावदार हेडलैंप और ज़्यादा लंबी, ज़्यादा आरामदायक सीट जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं, जिसका मकसद रोज़ाना इस्तेमाल में आराम देना है.