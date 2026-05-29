Hero की नई Flex-Fuel बाइक करेगी बड़ा धमाका! पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चलेगी ये बाइक
Hero flex fuel bike: वॉल्यूम के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp, 3 जून को अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी जो 100% इथेनॉल पर चलने में सक्षम होगी.
Official Launch
Hero MotoCorp 3 जून 2026 को भारत की पहली E100-कम्पैटिबल फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी. यह भारतीय टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है.
Fuel Flexibility
यह आने वाली मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल फ्यूल पर चलने में सक्षम होगी और E20 से लेकर E100 तक के पेट्रोल-इथेनॉल मिश्रण पर भी चल सकेगी, जिससे राइडर्स को फ्यूल विकल्पों के मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी.
Import Reduction
इस फ्लेक्स-फ्यूल बाइक से भारत की पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होने और ज्यादा साफ, स्थानीय रूप से उत्पादित बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
Eco-Friendly Fuel
स्टैंडर्ड पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल फ्यूल से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे यह मोटरसाइकिल मोबिलिटी के लिए एक ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ विकल्प बन जाती है.
Government Support
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस लॉन्च इवेंट में शामिल होने की उम्मीद है, जो ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में सरकार के प्रयासों को उजागर करेगा.
Commuter Platform
इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार, यह नई फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल Hero के सबसे ज्यादा बिकने वाले कम्यूटर प्लेटफॉर्म, जैसे Splendor या HF Deluxe पर आधारित हो सकती है.
First Flex-Fuel
Hero MotoCorp पहले ही भारत में E20-कम्पैटिबल टू-व्हीलर पेश कर चुकी है. हालांकि यह कंपनी की पहली ऐसी मोटरसाइकिल होगी जिसे विशेष रूप से पूरी फ्लेक्स-फ्यूल क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है.
Clean Energy
यह लॉन्च भारत में इथेनॉल-पावर्ड वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने का रास्ता खोल सकता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल की लागत कम हो सकती है और साथ ही देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को भी समर्थन मिल सकता है.