Hero की नई Flex-Fuel बाइक करेगी बड़ा धमाका! पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चलेगी ये बाइक

Clean Energy

यह लॉन्च भारत में इथेनॉल-पावर्ड वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने का रास्ता खोल सकता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल की लागत कम हो सकती है और साथ ही देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को भी समर्थन मिल सकता है.