Most ODI Runs in a Calender Year: एक ही साल में रनों का तूफ़ान, 2000 के बाद चमके ये 5 भारतीय बल्लेबाज़

Most ODI Runs in One Year: सन 2000 के बाद, भारत के कई बल्लेबाज़ों ने वनडे क्रिकेट में 1 साल में शानदार प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, इन खिलाड़ियों ने एक साल में 1400 से ज्यादा रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किए.

By: Sharim Ansari | Published: October 17, 2025 9:31:45 PM IST

Shubhman Gill - Photo Gallery
1/6

शुभमन गिल (2023 – 1584 रन)

शुभमन गिल ने 2023 में वनडे क्रिकेट में धमाल मचाते हुए 29 पारियों में 1584 रन बनाए. वह उस साल दुनिया के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बने. गिल की बल्लेबाज़ी में आक्रामकता और आत्मविश्वास दोनों दिखा, जिससे उन्होंने खुद को भविष्य का स्टार साबित किया.

Saurav Ganguly - Photo Gallery
2/6

सौरव गांगुली (2000 – 1579 रन)

2000 में सौरव गांगुली ने 32 पारियों में 1579 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया. उस साल उन्होंने टीम की कप्तानी भी की और बल्ले से भी जबरदस्त योगदान दिया. गांगुली की आक्रामक और क्लासिक बल्लेबाज़ी ने उन्हें उस दौर का हीरो बना दिया.

Rohit Sharma - Photo Gallery
3/6

रोहित शर्मा (2019 – 1490 रन)

रोहित शर्मा ने 2019 में 27 पारियों में 1490 रन बनाए और विश्व कप में 5 शतक लगाकर इतिहास रच दिया. उनकी यह consistency और क्लास पूरे साल देखने को मिली. वह उस साल भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक थे.

Virat Kohli - Photo Gallery
4/6

विराट कोहली (2017 – 1460 रन)

2017 में विराट कोहली ने कप्तानी करते हुए 26 पारियों में 1460 रन बनाए. उन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में बेहतरीन पारियां खेलीं और अपनी आक्रामक मानसिकता से भारत को कई जीत दिलाई. यह साल उनके वनडे करियर के सुनहरे सालों में से एक रहा.

Sachin Tendulkar - Photo Gallery
5/6

सचिन तेंदुलकर (2007 – 1425 रन)

2007 में सचिन तेंदुलकर ने 32 पारियों में 1425 रन बनाए, जो उनके करियर के अंतिम वर्षों में आया एक शानदार प्रदर्शन था. उनकी तकनीक और अनुभव ने यह दिखा दिया कि उम्र केवल एक संख्या है, क्लास हमेशा कायम रहती है.

Legend Batsmen - Photo Gallery
6/6

सम्मान और प्रेरणा

इन पांच महान बल्लेबाज़ों ने वनडे क्रिकेट में भारत की धाक जमाई है. उनका प्रदर्शन न सिर्फ़ आंकड़ों में दिखता है, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी है. इन्होंने साबित किया कि मेहनत, निरंतरता और आत्मविश्वास से हर साल को खास बनाया जा सकता है.

