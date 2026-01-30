  • Home>
  • Abhishek Sharma T20 Stats: T20I का नया तूफान, यहां देखें अभिषेक शर्मा के T20I में बनाए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स

Abhishek Sharma T20 Stats: T20I का नया तूफान, यहां देखें अभिषेक शर्मा के T20I में बनाए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स

Abhishek Sharma T20I Records: अभिषेक शर्मा ने खुद को एक बेहतरीन T20I ओपनर के तौर पर स्थापित किया है, उन्होंने 2025-2026 में कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें भारत के लिए सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत T20I स्कोर (इंग्लैंड के खिलाफ 135) भी शामिल है. आक्रामक पावरप्ले बैटिंग के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज़ T20I अर्धशतक (14 गेंदों में) बनाया. चलिए उनके मुख्य रिकॉर्ड और उपलब्धियां (जनवरी 2026 तक) पर नजर डाल लेते हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 30, 2026 6:24:49 PM IST

Abhishek Sharma T20 Stats: T20I का नया तूफान, यहां देखें अभिषेक शर्मा के T20I में बनाए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स - Photo Gallery
1/8

भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20I स्कोर

भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20I स्कोर - 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों में 135 रन.

2/8

एक T20I पारी में सबसे ज़्यादा छक्के (भारत)

एक T20I पारी में सबसे ज़्यादा छक्के (भारत) - अपनी 135 रन की पारी में 13 छक्के लगाए.

3/8

सबसे तेज़ अर्धशतक (T20I)

सबसे तेज़ अर्धशतक (T20I) - न्यूज़ीलैंड (2026) के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज़ है.

4/8

5000 T20 रन तक सबसे तेज़

5000 T20 रन तक सबसे तेज़: गेंदों का सामना करने के मामले में 5,000 T20 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा.

5/8

सबसे ज़्यादा T20I करियर स्ट्राइक रेट

सबसे ज़्यादा T20I करियर स्ट्राइक रेट - उनका करियर स्ट्राइक रेट 194.92 है.

6/8

25 गेंदों में सबसे ज़्यादा T20I अर्धशतक

25 गेंदों में सबसे ज़्यादा T20I अर्धशतक - नौ ऐसे अर्धशतकों के साथ रिकॉर्ड बनाया, सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ा.

7/8

बिना डॉट बॉल के नाबाद 50+ स्कोर

बिना डॉट बॉल के नाबाद 50+ स्कोर - एक T20I में बिना किसी डॉट बॉल के 68 रन बनाए.

8/8

2025 एशिया कप

2025 एशिया कप - सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले (314 रन) और प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट.

