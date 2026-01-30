Abhishek Sharma T20 Stats: T20I का नया तूफान, यहां देखें अभिषेक शर्मा के T20I में बनाए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स

Abhishek Sharma T20I Records: अभिषेक शर्मा ने खुद को एक बेहतरीन T20I ओपनर के तौर पर स्थापित किया है, उन्होंने 2025-2026 में कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें भारत के लिए सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत T20I स्कोर (इंग्लैंड के खिलाफ 135) भी शामिल है. आक्रामक पावरप्ले बैटिंग के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज़ T20I अर्धशतक (14 गेंदों में) बनाया. चलिए उनके मुख्य रिकॉर्ड और उपलब्धियां (जनवरी 2026 तक) पर नजर डाल लेते हैं.