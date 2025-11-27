  • Home>
  • Helmet Cleaning Tips: चुटकियों में चमकेगा आपका गंदा हेलमेट, ऐसे करें साफ

Helmet Cleaning Tips: चुटकियों में चमकेगा आपका गंदा हेलमेट, ऐसे करें साफ

Helmet Cleaning Tips: हेलमेट सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज है जिसे साफ रखना बेहद जरूरी है. धूल, पसीना और प्रदूषण इसे जल्दी गंदा कर देते हैं, जिससे बदबू और बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं. नियमित सफाई से हेलमेट न सिर्फ नया दिखता है, बल्कि आपकी सुरक्षा भी बरकरार रहती है.


By: sanskritij jaipuria | Published: November 27, 2025 3:53:02 PM IST

बाहरी सतह को गहराई से पोंछें

हेलमेट की बाहरी बॉडी पर सबसे पहले धूल जमती है. गुनगुने पानी से हल्का गीला माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और पूरे हेलमेट को धीरे-धीरे पोंछें. ये कपड़ा सतह पर खरोंच नहीं डालता और धूल आसानी से हट जाती है.

जिद्दी दाग हटाने का आसान उपाय

अगर सतह पर ऐसे दाग हों जो जल्दी साफ न हों, तो गीला टिशू पेपर 15–20 मिनट के लिए उस दाग पर चिपका दें. इससे दाग नरम हो जाएगा और आसानी से हट जाएगा. जरूरत पड़े तो इस प्रक्रिया को दोबारा दोहरा सकते हैं.

एयर वेंट्स में जमा धूल को सावधानी से निकालें

हेलमेट के एयर वेंट्स में लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद धूल भर जाती है, जिससे हवा आने-जाने में दिक्कत होती है. बड़े वेंट्स को कपड़े के कोने से साफ करें, जबकि छोटे वेंट्स के लिए पतला टिशू पेपर या ईयरबड इस्तेमाल करें. बहुत जोर लगाने से वेंट का मैकेनिज्म खराब हो सकता है, इसलिए हल्के हाथ से सफाई करें.

इनर पैड्स को निकालकर पूरी तरह साफ करें

हेलमेट के अंदर लगे पैड्स पसीने, धूल और बदबू का मुख्य कारण होते हैं. सफाई से पहले मैनुअल देखें कि पैड्स कैसे निकलते हैं. इन्हें नम कपड़े से पोंछ सकते हैं या हल्के साबुन और गुनगुने पानी वाले टब में एक घंटे भिगोकर साफ कर सकते हैं.

पैड्स को मरोड़ें नहीं, सही तरीके से सुखाएं

पानी और साबुन से धुलने के बाद पैड्स को मरोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनका आकार बिगड़ सकता है. हल्के हाथ से दबाकर पानी निकालें और धूप से बचाकर छांव में सुखाएं। हेयर ड्रायर का उपयोग न करें, इससे फोम कमजोर हो सकता है.

रिमूवेबल लाइनर होने पर मशीन वॉश का विकल्प

कुछ हेलमेट में ऐसे पैड्स होते हैं जिनके लाइनर अलग से निकल जाते हैं. ऐसे पैड्स को वॉशिंग मशीन के जेंटल या सॉफ्ट मोड में भी धोया जा सकता है. इससे सफाई और आसान और समान रूप से हो जाती है.

वाइजर को स्क्रैच-फ्री तरीके से साफ करें

वाइजर को साफ करने के लिए गुनगुना पानी सबसे सेफ तरीका है. जिद्दी कीड़े या दाग हटाने के लिए गीला टिशू पेपर कुछ मिनटों के लिए वाइजर पर चिपका दें. बाद में माइक्रोफाइबर कपड़े से धीरे-धीरे पोंछें, ताकि वाइजर पर खरोंच न आएं और दृश्यता साफ रहे.

वाइजर मैकेनिज्म की सफाई और हल्का लुब्रिकेशन

वाइजर को ऊपर-नीचे करने वाला मैकेनिज्म भी धूल पकड़ लेता है. इसे गीले कपड़े या ईयरबड से साफ करें. अगर मैकेनिज्म रिमूवेबल हो, तो आप इसे बहते पानी में धोकर सुखा सकते हैं. जरूरत पड़ने पर हल्का लुब्रिकेशन करें, लेकिन हमेशा हेलमेट की मैनुअल के निर्देश मानें.

सफाई का सही समय अंतराल बनाए रखें

गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है, इसलिए बदबू जल्दी आती है. ऐसे में हेलमेट को हफ्ते में एक बार साफ करना बेहतर है.

