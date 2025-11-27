Helmet Cleaning Tips: चुटकियों में चमकेगा आपका गंदा हेलमेट, ऐसे करें साफ

एयर वेंट्स में जमा धूल को सावधानी से निकालें

हेलमेट के एयर वेंट्स में लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद धूल भर जाती है, जिससे हवा आने-जाने में दिक्कत होती है. बड़े वेंट्स को कपड़े के कोने से साफ करें, जबकि छोटे वेंट्स के लिए पतला टिशू पेपर या ईयरबड इस्तेमाल करें. बहुत जोर लगाने से वेंट का मैकेनिज्म खराब हो सकता है, इसलिए हल्के हाथ से सफाई करें.