  • क्या डायबिटीज पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर डालती है, जानें डॉक्टरों की राय

क्या डायबिटीज पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर डालती है, जानें डॉक्टरों की राय

Diabetes in Men & Fertility:  डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर बिमारी है, जिसका इलाज केवल डाइट, दवाई और इनसुलिन का सहारा लेना पड़ता है. डॉक्टरों का माना है कि क्या डायबिटीज पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर डालती है, जानते हैं कैसे. 


By: Tavishi Kalra | Published: January 21, 2026 1:05:21 PM IST

1/6

Diabetes

डायबिटीज एक बहुत बड़ी और गंभीर बिमारी है, जिसे शुगर के नाम से भी जाना जाता है. डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता है. जिसको कंट्रोल करने के लिए दवाई, इंसुलिन और डाइट का सहारा लेना पड़ता है.

2/6

Diabetes

डायबिटीज के होने से इसका बुरा असर शरीर के अन्य ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, जैसे लिवर, किडनी और नसों समेत अधिकतर ऑर्गन्स पर बुरा असर पड़ता है.

3/6

Diabetes

ऐसा माना गया है कि अगर डायबिटीज कंट्रोल न हो, तो इससे लोगों की फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है. संतान पैदा करने की क्षमता कम हो सकती है. पुरुष हों या महिलाएं दोनों में डायबिटीज से जुड़ी समस्याएं फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाती हैं.

4/6

Diabetes

कई बार डायबिटीज के कारण यंग लोग भी इसके कारण इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में डायबिटीज से जुड़ी परेशानियों होने लगती हैं. माना जा रहा है कि आजकल 30 % लोगों में डायबिटीज के वजह से इनफर्टिलिटी की मुश्किल पैदा हो रही है.

5/6

Diabetes

मेल्स में डायबिटीज का सबसे बड़ा असर स्पर्म (Sperm) क्वालिटी पर पड़ता है. हाई ब्लड शुगर के कारण स्पर्म की संख्या कम हो सकती है.

6/6

Diabetes

साथ ही डॉक्टरों का यह भी मानना है कि महिलाओं में भी डायबिटीज हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है. अनियमित पीरियड्स, ओवुलेशन में दिक्कत और पीसीओएस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. जिससे कंसीव करने में परेशानी आती है या मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है.

