क्या डायबिटीज पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर डालती है, जानें डॉक्टरों की राय
Diabetes in Men & Fertility: डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर बिमारी है, जिसका इलाज केवल डाइट, दवाई और इनसुलिन का सहारा लेना पड़ता है. डॉक्टरों का माना है कि क्या डायबिटीज पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर डालती है, जानते हैं कैसे.
डायबिटीज एक बहुत बड़ी और गंभीर बिमारी है, जिसे शुगर के नाम से भी जाना जाता है. डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता है. जिसको कंट्रोल करने के लिए दवाई, इंसुलिन और डाइट का सहारा लेना पड़ता है.
डायबिटीज के होने से इसका बुरा असर शरीर के अन्य ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, जैसे लिवर, किडनी और नसों समेत अधिकतर ऑर्गन्स पर बुरा असर पड़ता है.
ऐसा माना गया है कि अगर डायबिटीज कंट्रोल न हो, तो इससे लोगों की फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है. संतान पैदा करने की क्षमता कम हो सकती है. पुरुष हों या महिलाएं दोनों में डायबिटीज से जुड़ी समस्याएं फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाती हैं.
कई बार डायबिटीज के कारण यंग लोग भी इसके कारण इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में डायबिटीज से जुड़ी परेशानियों होने लगती हैं. माना जा रहा है कि आजकल 30 % लोगों में डायबिटीज के वजह से इनफर्टिलिटी की मुश्किल पैदा हो रही है.
मेल्स में डायबिटीज का सबसे बड़ा असर स्पर्म (Sperm) क्वालिटी पर पड़ता है. हाई ब्लड शुगर के कारण स्पर्म की संख्या कम हो सकती है.
साथ ही डॉक्टरों का यह भी मानना है कि महिलाओं में भी डायबिटीज हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है. अनियमित पीरियड्स, ओवुलेशन में दिक्कत और पीसीओएस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. जिससे कंसीव करने में परेशानी आती है या मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है.