क्या डायबिटीज पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर डालती है, जानें डॉक्टरों की राय

Diabetes

साथ ही डॉक्टरों का यह भी मानना है कि महिलाओं में भी डायबिटीज हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है. अनियमित पीरियड्स, ओवुलेशन में दिक्कत और पीसीओएस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. जिससे कंसीव करने में परेशानी आती है या मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है.