हार्ट के लिए कौन-सा तेल है ज्यादा फायदेमंद? जानिए सरसों और ऑलिव ऑयल में किसे चुनने की सलाह देते हैं एक्सपर्ट
Healthy cooking oil: दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए सही तेल का चुनाव बेहद जरूरी माना जाता है. भारतीय रसोई में सरसों का तेल वर्षों से इस्तेमाल होता आ रहा है, जबकि ऑलिव ऑयल को हेल्दी फैट का बेहतरीन स्रोत माना जाता है. ऐसे में हार्ट पेशेंट के मन में अक्सर सवाल उठता है कि खाना बनाने के लिए सरसों का तेल बेहतर है या ऑलिव ऑयल? आइए जानते हैं दोनों तेलों के गुण, फायदे और किन परिस्थितियों में कौन-सा तेल ज्यादा उपयुक्त माना जाता है.
दिल की सेहत के लिए सही तेल चुनना क्यों जरूरी है?
दिल को स्वस्थ रखने के लिए केवल कम तेल खाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप किस तरह का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं. पोषण विशेषज्ञों के अनुसार ट्रांस फैट और जरूरत से ज्यादा सैचुरेटेड फैट दिल के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, जबकि हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट हृदय की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं.
क्यों बदली है एक्सपर्ट्स की राय?
पहले सभी प्रकार के फैट को नुकसानदायक माना जाता था, लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना है कि फैट की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है. मोनोअनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा-3 जैसे हेल्दी फैट कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने और रक्त वाहिकाओं में सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं.
हार्ट पेशेंट के लिए ऑलिव ऑयल क्यों माना जाता है बेहतर?
विशेषज्ञों के अनुसार एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट, ओलिक एसिड और पॉलीफेनॉल जैसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे धमनियों की सुरक्षा होती है और हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है.
रिसर्च में क्या सामने आया?
कई अध्ययनों में पाया गया है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाने और एलडीएल के ऑक्सीकरण को कम करने में मदद कर सकता है. एलडीएल का ऑक्सीकरण धमनियों में प्लाक बनने की प्रक्रिया से जुड़ा माना जाता है. एक बड़े मेटा-विश्लेषण में भी ऑलिव ऑयल का अधिक सेवन करने वाले लोगों में हृदय रोग का जोखिम कम देखा गया.
क्या हर तरह की कुकिंग के लिए सही है ऑलिव ऑयल?
भारतीय रसोई में अक्सर तेज आंच पर तड़का लगाने, डीप फ्राई करने और लंबे समय तक खाना पकाने की परंपरा है. ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के कुछ लाभकारी तत्व गर्मी के कारण कम हो सकते हैं. हालांकि रिफाइंड ऑलिव ऑयल अधिक तापमान सह सकता है, लेकिन उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है.
सरसों का तेल क्यों माना जाता है खास?
सरसों का तेल भारतीय रसोई का पारंपरिक हिस्सा है. इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट के साथ अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA) यानी ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है. यह शरीर में सूजन कम करने में मदद कर सकता है, इसलिए इसे दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है.
सरसों का तेल इस्तेमाल करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
विशेषज्ञों के अनुसार सरसों के तेल में एरूसिक एसिड भी पाया जाता है. इसलिए इसका सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए. किसी भी तेल का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता. संतुलित आहार और सीमित मात्रा में तेल का सेवन सबसे बेहतर विकल्प है.
आखिर कौन-सा तेल चुनें?
यदि सलाद, हल्की आंच पर खाना या मेडिटेरेनियन शैली की डाइट अपनाते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं भारतीय शैली की सामान्य कुकिंग के लिए सीमित मात्रा में सरसों का तेल भी अच्छा माना जाता है. हार्ट पेशेंट के लिए सबसे सही विकल्प उनकी स्वास्थ्य स्थिति, डॉक्टर की सलाह और संतुलित खानपान पर निर्भर करता है.