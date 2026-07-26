हार्ट के लिए कौन-सा तेल है ज्यादा फायदेमंद? जानिए सरसों और ऑलिव ऑयल में किसे चुनने की सलाह देते हैं एक्सपर्ट

Healthy cooking oil: दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए सही तेल का चुनाव बेहद जरूरी माना जाता है. भारतीय रसोई में सरसों का तेल वर्षों से इस्तेमाल होता आ रहा है, जबकि ऑलिव ऑयल को हेल्दी फैट का बेहतरीन स्रोत माना जाता है. ऐसे में हार्ट पेशेंट के मन में अक्सर सवाल उठता है कि खाना बनाने के लिए सरसों का तेल बेहतर है या ऑलिव ऑयल? आइए जानते हैं दोनों तेलों के गुण, फायदे और किन परिस्थितियों में कौन-सा तेल ज्यादा उपयुक्त माना जाता है.