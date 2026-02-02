Heart Attack: अगर आपको अकेले में दिल का दौरा पड़े तो क्या करें, जानें महत्वरपूर्ण बातें
Heart Attack: हार्ट अटैक एक बहुत ही खतरनाक चीज है, इससे बचाव के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता यह कब और कैसे और कहां पड़ सकता है, अगर आप भी दिल के मरीज हैं तो आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए.
अगर आप घर में अकेले हैं और आपको यह एहसास होता है की आपती तबीयत खराब हो रही है तो आपको इस मौके पर क्या करना चाहिए.
अगर आपको हार्ट अटैक के लक्ष्ण लग रहे हैं तो आप सबसे पहले इमेरजेंसी नबंर पर कॉल करें, ताकि आपके पास जल्द से जल्द एल्बुलेंस आ सके.
साथ ही अगर-अगर दिल के मरीज हैं तो आपको घर पर अपने पास कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण दवाईयां जरूर रखनी चाहिए जिससे आप थोड़े रिलैक्स हो सकें. आप पहले से अपनी दवाईयों की लिस्ट बनाकर और उन्हें अपने पास रखें, ताकि जरूरत में काम आ सकें.
एम्बुलेंस का इंतज़ार करते समय, अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है तो इस खून पतला करने वाले दवाई को चबाकर निगलना आपके लिए मददगार हो सकता है.यह दवाई हृदय में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करती है.
साथ ही दिल का दौरा पड़ने पर आपके लेट जाना चाहिए, घर का दरवाजा खुले छोड़े ताकि आपको मदद मिल पाएं.
इस दौरान इस बात की बिलकुल भी कोशिश ना करें और खुद ड्राइव करके घर ना जाएं.
विशेषज्ञों का माना गया है कि गहरी सांस लेकर जोर से खांसने से दिल पर दबाव पड़ सकता है और कुछ समय के लिए रक्त संचार बना रह सकता है.