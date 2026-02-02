  • Home>
  Heart Attack: अगर आपको अकेले में दिल का दौरा पड़े तो क्या करें, जानें महत्वरपूर्ण बातें

Heart Attack: अगर आपको अकेले में दिल का दौरा पड़े तो क्या करें, जानें महत्वरपूर्ण बातें

Heart Attack: हार्ट अटैक एक बहुत ही खतरनाक चीज है, इससे बचाव के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता यह कब और कैसे और कहां पड़ सकता है, अगर आप भी दिल के मरीज हैं तो आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए.


By: Tavishi Kalra | Published: February 2, 2026 10:04:42 AM IST

1/7
2/7

Heart Attack Precautions

अगर आप घर में अकेले हैं और आपको यह एहसास होता है की आपती तबीयत खराब हो रही है तो आपको इस मौके पर क्या करना चाहिए.

3/7

Heart Attack Precautions

अगर आपको हार्ट अटैक के लक्ष्ण लग रहे हैं तो आप सबसे पहले इमेरजेंसी नबंर पर कॉल करें, ताकि आपके पास जल्द से जल्द एल्बुलेंस आ सके.

4/7

Heart Attack Precautions

साथ ही अगर-अगर दिल के मरीज हैं तो आपको घर पर अपने पास कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण दवाईयां जरूर रखनी चाहिए जिससे आप थोड़े रिलैक्स हो सकें. आप पहले से अपनी दवाईयों की लिस्ट बनाकर और उन्हें अपने पास रखें, ताकि जरूरत में काम आ सकें.

5/7

Heart Attack Precautions

एम्बुलेंस का इंतज़ार करते समय, अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है तो इस खून पतला करने वाले दवाई को चबाकर निगलना आपके लिए मददगार हो सकता है.यह दवाई हृदय में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करती है.

6/7

Heart Attack Precautions

साथ ही दिल का दौरा पड़ने पर आपके लेट जाना चाहिए, घर का दरवाजा खुले छोड़े ताकि आपको मदद मिल पाएं.

7/7

Heart Attack Precautions

इस दौरान इस बात की बिलकुल भी कोशिश ना करें और खुद ड्राइव करके घर ना जाएं.

7/7

Heart Attack Precautions

विशेषज्ञों का माना गया है कि गहरी सांस लेकर जोर से खांसने से दिल पर दबाव पड़ सकता है और कुछ समय के लिए रक्त संचार बना रह सकता है.

