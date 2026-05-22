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Healthy roti: कौन सी रोटी है सबसे ज्यादा हेल्दी? जानिए गेहूं से बाजरे तक 6 रोटियों के फायदे और कैलोरी

Healthy roti: भारतीय थाली में रोटी सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर अनाज की रोटी के अपने अलग फायदे और पोषण होते हैं? गेहूं से लेकर बाजरे तक, हर रोटी शरीर को अलग तरह से फायदा पहुंचाती है. आइए जानते हैं कौन सी रोटी कितनी हेल्दी है और उसमें कितनी कैलोरी पाई जाती है.


By: Ranjana Sharma | Published: May 22, 2026 12:40:43 PM IST

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हर रोटी का अपना अलग फायदा

भारतीय खाने में कई तरह की रोटियां बनाई जाती हैं. गेहूं, ज्वार, मक्का, रागी, बेसन और बाजरा जैसी रोटियां शरीर को अलग-अलग पोषक तत्व देती हैं. हर अनाज की अपनी खासियत होती है, इसलिए डाइट में बदलाव करना फायदेमंद माना जाता है.

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गेहूं की रोटी से मिलता है भरपूर फाइबर

गेहूं की रोटी में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. लगभग 40 ग्राम की एक गेहूं की रोटी में करीब 120 कैलोरी होती है. यह शरीर को बैलेंस पोषण देने के साथ लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करती है.

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ज्वार की रोटी है ग्लूटेन-फ्री और हेल्दी

ज्वार ग्लूटेन-फ्री अनाज माना जाता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. लगभग 40 ग्राम ज्वार की रोटी में करीब 100 कैलोरी होती है. इसका फाइबर डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.

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मक्के की रोटी आंखों के लिए फायदेमंद

मक्के की रोटी में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. लगभग 40 ग्राम मक्के की रोटी में करीब 110 कैलोरी होती है. यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में भी मदद कर सकती है.

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रागी की रोटी हड्डियों को बनाए मजबूत

रागी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन भी मौजूद होते हैं. करीब 40 ग्राम रागी रोटी में लगभग 90 कैलोरी होती है. यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है.

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बेसन की रोटी से मिलेगा भरपूर प्रोटीन

बेसन में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. लगभग 40 ग्राम बेसन की रोटी में करीब 115 कैलोरी होती है. यह शरीर को प्रोटीन देने के साथ मसल्स रिकवरी में भी मदद करती है. फिटनेस फॉलो करने वालों के लिए यह अच्छा विकल्प मानी जाती है.

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बाजरे की रोटी से दूर होगी आयरन की कमी

बाजरा प्रोटीन और कई जरूरी विटामिन व मिनरल्स से भरपूर होता है. इसमें मैग्नीशियम, आयरन और फोलेट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. 40 ग्राम बाजरे की रोटी में करीब 105 कैलोरी होती है. यह शरीर में आयरन की कमी दूर करने और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करती है.

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जरूरत के हिसाब से चुनें अपनी हेल्दी रोटी

अगर आप डाइजेशन सुधारना चाहते हैं तो गेहूं और ज्वार फायदेमंद हो सकते हैं. हड्डियों के लिए रागी, प्रोटीन के लिए बेसन और आयरन के लिए बाजरा अच्छा विकल्प माना जाता है. अपनी हेल्थ जरूरत के हिसाब से रोटी का चुनाव करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

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