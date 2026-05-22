Healthy roti: कौन सी रोटी है सबसे ज्यादा हेल्दी? जानिए गेहूं से बाजरे तक 6 रोटियों के फायदे और कैलोरी

Healthy roti: भारतीय थाली में रोटी सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर अनाज की रोटी के अपने अलग फायदे और पोषण होते हैं? गेहूं से लेकर बाजरे तक, हर रोटी शरीर को अलग तरह से फायदा पहुंचाती है. आइए जानते हैं कौन सी रोटी कितनी हेल्दी है और उसमें कितनी कैलोरी पाई जाती है.