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क्या आप भी बहस में खो देते हैं कंट्रोल? रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनाएं ये 6 गोल्डन रूल्स

Healthy Relationship Tips: लोग अक्सर मानते हैं कि बहस से भरा रिश्ता कमज़ोर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है? साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो कपल कभी नहीं लड़ते, वे शायद एक-दूसरे से अपनी सच्ची फीलिंग्स छिपा रहे होते हैं. ऐसे में चलिए नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट डॉ. सामंत दर्शी से सीखें सही तरीके से बहस करने के छह गोल्डन रूल्स.


By: Shristi S | Published: June 20, 2026 8:24:34 PM IST

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बहस के दौरान 6 गोल्डन रूल्स - Photo Gallery
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बहस के दौरान 6 गोल्डन रूल्स

झगड़े और बहस हर खूबसूरत रिश्ते का एक जरूरी हिस्सा होते हैं, जो दिखाते हैं कि आप दोनों बेहतर बनना चाहते हैं. जब आप बहस के दौरान इन 6 गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखते हैं, तो यकीन मानिए कि बहस खत्म होने के बाद आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार के एक नए बंधन के साथ बनेगा.

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सिर्फ़ टू द पॉइंट बोलें, पर्सनल न हों

जब आप सहमत न हों, तो टॉपिक पर ही रहें. गुस्से में अपने पार्टनर के परिवार, उनके लुक्स या उनके कैरेक्टर पर उंगली न उठाएं. यह कहने के बजाय कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, यह कहना ज़्यादा सही है कि, मुझे तुम्हारी कही कोई बात पसंद नहीं आई. इससे आपका पार्टनर डिफेंसिव नहीं होगा और उन्हें आपकी बात समझने में मदद मिलेगी.

पुरानी बातें न उठाएं - Photo Gallery
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पुरानी बातें न उठाएं

आज किसी लड़ाई में पिछले महीने या पिछले साल की गलतियों को उठाना एक बड़ी गलती है. लोग अक्सर मौजूदा हालात को नजरअंदाज कर देते हैं और पुरानी गलतियों को दोहराते हैं. इससे मौजूदा समस्या कभी हल नहीं होती; बल्कि, इससे चीज़ें और बिगड़ जाती हैं. एक समय में सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में बात करें.

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समझने के लिए सुनें, जवाब देने के लिए नहीं

हममें से ज़्यादातर लोग बहस सिर्फ़ इसलिए सुनते हैं ताकि तुरंत जवाब दे सकें. यह तरीका गलत है. जब आपका पार्टनर बोल रहा हो, तो उसे बीच में न रोकें. उसकी पूरी बात सुनें और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें. इससे दूसरे व्यक्ति को जरूरी महसूस होता है.

अपनी बात कहें, अपनी आवाज़ नहीं - Photo Gallery
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अपनी बात कहें, अपनी आवाज़ नहीं

चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, या गाली-गलौज का इस्तेमाल करने से कोई भी बहस ठीक से नहीं चलेगी. जब आप चिल्लाते हैं, तो आपका पार्टनर सुनना बंद कर देता है और सिर्फ़ आपके गुस्से पर ध्यान देता है. शांति और सम्मान के साथ अपनी बात कहने का हमेशा ज़्यादा असर होता है.

सही समय पर ब्रेक लें - Photo Gallery
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सही समय पर ब्रेक लें

अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है और आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपके रिश्ते को बहुत नुकसान हो सकता है, तो वहीं रुक जाएं. अपने पार्टनर से कहें मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे. 15-20 मिनट शांत होने के बाद ही बातचीत फिर से शुरू करें.

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जीतने पर नहीं, बल्कि हल खोजने पर ध्यान दें

याद रखें, यह कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जहाँ आपको जीतना है और अपने पार्टनर को हराना है. बहस का मुख्य मकसद हल खोजना होना चाहिए. अगर आप गलत हैं, तो इसे मानना ​​ठीक है. अपने ईगो को कभी भी अपने प्यार भरे रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी न बनने दें.

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