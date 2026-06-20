क्या आप भी बहस में खो देते हैं कंट्रोल? रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनाएं ये 6 गोल्डन रूल्स

Healthy Relationship Tips: लोग अक्सर मानते हैं कि बहस से भरा रिश्ता कमज़ोर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है? साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो कपल कभी नहीं लड़ते, वे शायद एक-दूसरे से अपनी सच्ची फीलिंग्स छिपा रहे होते हैं. ऐसे में चलिए नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट डॉ. सामंत दर्शी से सीखें सही तरीके से बहस करने के छह गोल्डन रूल्स.