Sweets Craving in Pregnancy: गर्भावस्था में मीठा खाने का करता है मन? ये 5 healthy sweets आपकी क्रेविंग्स को करेंगी शांत
प्रेग्नेंसी में यूं तो ज्यादातर महिलाओं का खट्टा खाने का मन करता है, लेकिन कुछ महिलाओं को मीठा खाने की क्रेविंग इस दौरान बढ़ जाती है. हालांकि, ज्यादा मीठा खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन गर्भावस्था की क्रेविंग्स को रोकना मुश्किल होता है. इसीलिये आप उस दौरान कुछ हेल्दी ऑप्शंस के साथ अपनी स्वीट क्रेविंग्स को शांत कर सकती हैं.
फ्रोजन ट्रीट
केले की "आइसक्रीम" (पिसे हुए केले को जमाकर बनाई गई), ग्रीक योगर्ट बेरी ड्रॉप्स (पार्चमेंट पेपर पर योगर्ट की कुछ बूंदें डालकर जमाकर बनाई गई), या चिल्ड फ्रूट योगर्ट को आप एंजॉय कर सकती हैं.
किशमिश
किशमिश में प्राकृतिक शर्करा (फ्रक्टोज/ग्लूकोज), फाइबर और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है. मीठा खाने की जब भी इच्छा हो आप थोड़ी-सी किशमिश खा सकती हैं.
फ्रूट चाट
स्वीट्स क्रेविंग्स के लिए फ्रूट चाट एक बेस्ट ऑप्शन है. आप अपने मन के फ्रूट्स मिलाकर फ्रूट चाट बनाकर एन्जॉय कर सकती हैं.
खजूर
स्वीट्स क्रेविंग को शांत करने के लिए खजूर एक बेहतरीन विकल्प है. आप खजूर को ऐसे ही या शेक बनाकर भी कंज्यूम कर सकती हैं.
ड्राईफ्रूट लड्डू
अगर आपको ज्यादा ही मीठा खाने का मन करता है तो आप ड्राईफ्रूट लड्डूखा सकती हैं. इसमें आप पंपकिन सीड्स और अलसी के बीज आदि मिलाकर इसे और हेल्दी बना सकती हैं.
Disclaimer
इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ़ सामान्य जानकारी देना है. स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या उचित खान-पान संबंधी जानकारी के लिए, किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें.