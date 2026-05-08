Sweets Craving in Pregnancy: गर्भावस्था में मीठा खाने का करता है मन? ये 5 healthy sweets आपकी क्रेविंग्स को करेंगी शांत

प्रेग्नेंसी में यूं तो ज्यादातर महिलाओं का खट्टा खाने का मन करता है, लेकिन कुछ महिलाओं को मीठा खाने की क्रेविंग इस दौरान बढ़ जाती है. हालांकि, ज्यादा मीठा खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन गर्भावस्था की क्रेविंग्स को रोकना मुश्किल होता है. इसीलिये आप उस दौरान कुछ हेल्दी ऑप्शंस के साथ अपनी स्वीट क्रेविंग्स को शांत कर सकती हैं.