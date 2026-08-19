Healthy Evening Snacks: बारिश में चटपटा खाने का मन? शाम को समोसे- पकौड़े की जगह ट्राई करें ये हेल्दी स्नैक्स

Healthy Evening Snacks Tips: मॉनसून सीजन में अगर शाम को तेज बारिश आ जाए, तो अक्सर लोगों को चाय के साथ-साथ पकौड़े खाने का मन कर जाता है या फिर कुछ चटपटा जिससे जायका दुरुस्त हो जाए. लेकिन हर बार तेल के तले-भूने समोसे और पकौड़े खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. ऐसे में चलिए उन स्नैक्स के बारे में जानें, जो स्वाद के साथ-साथ पेट के लिए भी हल्के हों.