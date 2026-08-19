Healthy Evening Snacks: बारिश में चटपटा खाने का मन? शाम को समोसे- पकौड़े की जगह ट्राई करें ये हेल्दी स्नैक्स
Healthy Evening Snacks Tips: मॉनसून सीजन में अगर शाम को तेज बारिश आ जाए, तो अक्सर लोगों को चाय के साथ-साथ पकौड़े खाने का मन कर जाता है या फिर कुछ चटपटा जिससे जायका दुरुस्त हो जाए. लेकिन हर बार तेल के तले-भूने समोसे और पकौड़े खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. ऐसे में चलिए उन स्नैक्स के बारे में जानें, जो स्वाद के साथ-साथ पेट के लिए भी हल्के हों.
शाम के स्नैक्स में मखाना
हल्का भुना हुआ मखाना शाम की भूख के लिए आसान स्नैक है. इसे थोड़े से घी में रोस्ट करके हल्का नमक और मसाला डालकर खा सकते हैं.
भुना चना
शाम के लिए भुना चना बिना किसी खास तैयारी के खाया जा सकता है. चाहें तो इसमें प्याज, टमाटर, नींबू और थोड़ा मसाला मिलाकर झटपट चना चाट बना लें.
भुट्टा
उबला हुआ भुट्टा शाम की भूख के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें नींबू, थोड़ा नमक और मसाला डालें. ज्यादा मक्खन या तेल मिलाने से बचें.
स्प्राउट्स चाट
मूंग या चने के स्प्राउट्स में प्याज, टमाटर, खीरा और नींबू मिलाकर पौष्टिक चाट तैयार की जा सकती है. स्वाद के लिए हल्का मसाला डालें.
स्नैक चुनते समय रखें ध्यान
शाम के स्नैक में स्वाद के साथ मात्रा का भी ध्यान रखें. ज्यादा तेल, नमक और मसाले वाले विकल्पों की जगह रोस्टेड या उबले हुए स्नैक्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं.
शाम के स्नैक में स्वाद भी, समझदारी भी
अगली बार शाम की भूख लगे तो सीधे तली-भुनी चीजों की ओर जाने के बजाय मखाना, भुना चना, कॉर्न या स्प्राउट्स ट्राई करें. अपनी जरूरत और सेहत के अनुसार डाइट चुनें.