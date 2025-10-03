शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स

शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स


शाम के समय अक्सर हमें कुछ हल्का- फुल्का खाने का मन करता है. कई बार हम तली- भुनी चीजें खा लेते हैं जिससे वजन बढ़ता है. लेकिन अगर सही स्नैक्स चुने जाएँ तो भूख भी मिटती है और वेट लॉस में भी मदद मिलता है.

By: Komal Singh | Published: October 3, 2025 7:07:21 AM IST

Follow us on
Google News
शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery
1/10

भुने हुए चने

शाम की भूख मिटाने के लिए भुने हुए चने बहुत अच्छे विकल्प हैं. इनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

Benefits of eating sprouted chickpeas for breakfast - Photo Gallery
2/10

अंकुरित मूंग सलाद

अंकुरित मूंग को नींबू, टमाटर और प्याज़ के साथ सलाद की तरह खाएँ. यह हल्का भी है और एनर्जी से भरपूर भी. इसमें प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को हेल्दी रखते हैं.

makhana - Photo Gallery
3/10

मखाना

भुना हुआ मखाना शाम को खाने का परफेक्ट स्नैक है. इसमें कैलोरी बहुत कम होती है लेकिन फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है. ये वजन घटाने में मदद करता है और जल्दी पच भी जाता है.

Benefits of eating eggs - Photo Gallery
4/10

उबले अंडे

उबला अंडा प्रोटीन से भरपूर और बहुत पौष्टिक होता है. शाम की भूख में दो अंडे खाना एकदम सही विकल्प है. इससे पेट भरा रहता है और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती.

fruits - Photo Gallery
5/10

फल

सेब, पपीता, अमरूद या तरबूज जैसे फल शाम के समय खाने से पेट हल्का रहता है. इनमें विटामिन, फाइबर और मिनरल्स होते हैं जो डाइजेशन और वेट लॉस दोनों में मदद करते हैं.

शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery
6/10

वेजिटेबल सूप

गर्म-गर्म सब्जियों का सूप शाम को भूख मिटाने का बेहतरीन तरीका है. इसमें बहुत कम कैलोरी होती है लेकिन पोषण भरपूर होता है. यह पेट को भरा रखता है और वजन घटाने में सहायक है.

शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery
7/10

ग्रीन टी और ड्राई फ्रूट्स

ग्रीन टी के साथ थोड़े बादाम या अखरोट शाम को खाना हेल्दी स्नैक है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं और वेट लॉस के लिए भी फायदेमंद हैं.

शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery
8/10

ओट्स उपमा

ओट्स से बना उपमा हल्का, पौष्टिक और टेस्टी होता है. इसे सब्जियों के साथ बनाने से विटामिन और फाइबर भी बढ़ जाते हैं. शाम की भूख मिटाने के लिए यह गिल्ट-फ्री ऑप्शन है.

sweetcorn - Photo Gallery
9/10

कॉर्न

शाम को उबला हुआ स्वीट कॉर्न या भुना भुट्टा खाना मजेदार और हेल्दी है. इसमें फाइबर और विटामिन होते हैं जो लंबे समय तक भूख को कंट्रोल करते हैं और वजन बढ़ने से बचाते हैं.

Disclaimer - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
EveningHungerFixGuiltFreeEatingHealthySnacksWeightLossSnacks
शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery
शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery
शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery
शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स - Photo Gallery