शाम की भूख मिटानी है मगर डाइट भी बिगड़नी नहीं? आज खाइए हेल्दी स्नैक्स
शाम के समय अक्सर हमें कुछ हल्का- फुल्का खाने का मन करता है. कई बार हम तली- भुनी चीजें खा लेते हैं जिससे वजन बढ़ता है. लेकिन अगर सही स्नैक्स चुने जाएँ तो भूख भी मिटती है और वेट लॉस में भी मदद मिलता है.
भुने हुए चने
शाम की भूख मिटाने के लिए भुने हुए चने बहुत अच्छे विकल्प हैं. इनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.
अंकुरित मूंग सलाद
अंकुरित मूंग को नींबू, टमाटर और प्याज़ के साथ सलाद की तरह खाएँ. यह हल्का भी है और एनर्जी से भरपूर भी. इसमें प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को हेल्दी रखते हैं.
मखाना
भुना हुआ मखाना शाम को खाने का परफेक्ट स्नैक है. इसमें कैलोरी बहुत कम होती है लेकिन फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है. ये वजन घटाने में मदद करता है और जल्दी पच भी जाता है.
उबले अंडे
उबला अंडा प्रोटीन से भरपूर और बहुत पौष्टिक होता है. शाम की भूख में दो अंडे खाना एकदम सही विकल्प है. इससे पेट भरा रहता है और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती.
फल
सेब, पपीता, अमरूद या तरबूज जैसे फल शाम के समय खाने से पेट हल्का रहता है. इनमें विटामिन, फाइबर और मिनरल्स होते हैं जो डाइजेशन और वेट लॉस दोनों में मदद करते हैं.
वेजिटेबल सूप
गर्म-गर्म सब्जियों का सूप शाम को भूख मिटाने का बेहतरीन तरीका है. इसमें बहुत कम कैलोरी होती है लेकिन पोषण भरपूर होता है. यह पेट को भरा रखता है और वजन घटाने में सहायक है.
ग्रीन टी और ड्राई फ्रूट्स
ग्रीन टी के साथ थोड़े बादाम या अखरोट शाम को खाना हेल्दी स्नैक है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं और वेट लॉस के लिए भी फायदेमंद हैं.
ओट्स उपमा
ओट्स से बना उपमा हल्का, पौष्टिक और टेस्टी होता है. इसे सब्जियों के साथ बनाने से विटामिन और फाइबर भी बढ़ जाते हैं. शाम की भूख मिटाने के लिए यह गिल्ट-फ्री ऑप्शन है.
कॉर्न
शाम को उबला हुआ स्वीट कॉर्न या भुना भुट्टा खाना मजेदार और हेल्दी है. इसमें फाइबर और विटामिन होते हैं जो लंबे समय तक भूख को कंट्रोल करते हैं और वजन बढ़ने से बचाते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.