Health tips: पीरियड्स में कर रहे ट्रैवल ? तो रखें इन बातों का विशेष ध्यान, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

Travel Tips For Periods: पीरियड्स के दौरान सफर करना कई महिलाओं के लिए चुनौती जैसा लगता है। अक्सर थकान, दर्द और असुविधा की वजह से ट्रैवल प्लान कैंसिल कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि थोड़ी-सी तैयारी और स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर आप अपनी यात्रा को न सिर्फ आरामदायक बना सकती हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ हर पल का मज़ा भी ले सकती हैं? बस कुछ आसान बातें ध्यान में रखनी होंगी, और सफर हो जाएगा तनाव-मुक्त।

By: Ananya verma Last Updated: August 25, 2025 17:36:54 IST
1/7

सही पैकिंग से सफर बने आसान

अपने बैग में पैड, टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप या पीरियड पैंटी रखें। इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स के लिए डिस्पोजल बैग, साथ ही वेट वाइप्स, टिश्यू और हैंड सैनिटाइजर हमेशा बैग में रखें।

2/7

आरामदायक कपड़े रखें साथ

यात्रा के दौरान ढीले और हवादार कपड़े पहनें ताकि आपको पूरा दिन आराम मिले। हाई-वेस्ट पैंट, फ्लोई ड्रेस या लंबे टॉप बेहतर विकल्प हैं। साथ ही बैकअप के लिए पीरियड अंडरवियर पैक करें।

3/7

दर्द और ऐंठन से निपटें स्मार्टली

सफर के दौरान क्रैम्प्स मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए दर्द निवारक दवाइयां (डॉक्टर की सलाह से) साथ रखें। पोर्टेबल हीटिंग पैच बहुत काम आते हैं। हर्बल टी जैसे अदरक या कैमोमाइल टी पैक करना भी बढ़िया उपाय है। ये सूजन और बेचैनी को कम कर आपको आराम देंगे और सफर को आसान बना देंगे।

4/7

शेड्यूलिंग है ज़रूरी

अगर पीरियड्स में आपका फ्लो भारी है, तो ट्रैवल शेड्यूल उसी हिसाब से बनाएं। पीरियड ट्रैकिंग ऐप्स की मदद लें और पहले से प्लान करें। सफर शुरू करने से पहले बाथरूम ब्रेक की जगहों की जानकारी रखें।

5/7

रिसाव से बचाव के आसान ट्रिक्स

सफर को तनाव-मुक्त बनाने के लिए डबल प्रोटेक्शन अपनाएं, जैसे पैड और कप एक साथ। कैरी-ऑन बैग में अतिरिक्त अंडरवियर और लेगिंग रखें। लंबी बस या ट्रेन यात्रा में एक छोटे तौलिये पर बैठना भी सुरक्षा देता है। इन छोटे-छोटे उपायों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिसाव की चिंता खत्म होगी।

6/7

शरीर की सुनें और आराम करें

पीरियड्स में थकान और मूड स्विंग्स आम हैं। सफर के दौरान खुद को ओवरलोड न करें। समय-समय पर छोटे ब्रेक लें, हल्का और पौष्टिक खाना खाएं और खूब पानी पिएं। चलते-फिरते स्वच्छता के लिए वेट वाइप्स, टिश्यू और एक छोटा तौलिया भी साथ रखें। याद रखें, सफर का मज़ा तभी है जब आप आराम और सुकून महसूस करें।

7/7
