Health tips: पीरियड्स में कर रहे ट्रैवल ? तो रखें इन बातों का विशेष ध्यान, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

Travel Tips For Periods: पीरियड्स के दौरान सफर करना कई महिलाओं के लिए चुनौती जैसा लगता है। अक्सर थकान, दर्द और असुविधा की वजह से ट्रैवल प्लान कैंसिल कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि थोड़ी-सी तैयारी और स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर आप अपनी यात्रा को न सिर्फ आरामदायक बना सकती हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ हर पल का मज़ा भी ले सकती हैं? बस कुछ आसान बातें ध्यान में रखनी होंगी, और सफर हो जाएगा तनाव-मुक्त।