क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च

बच्चा पैदा करने के लिए सबसे सुरक्षित उम्र लगभग 20 के अंत से 30 की शुरुआत तक होती हैं। इस समय शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होता हैं और बच्चे में दिक्कतों का खतरा कम होता हैं। बहुत कम उम्र (10-19 साल) या 35 साल के ऊपर बच्चे का जन्म खतरे से भरा हो सकता हैं। लेकिन सही समय चुनने में मेटल, इमोशनल और आर्थिक तैयारी भी जरूरी हैं।