  • Home>
  • Gallery»
  • क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च

बच्चा पैदा करने के लिए सबसे सुरक्षित उम्र लगभग 20 के अंत से 30 की शुरुआत तक होती हैं। इस समय शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होता हैं और बच्चे में दिक्कतों का खतरा कम होता हैं। बहुत कम उम्र (10-19 साल) या 35 साल के ऊपर बच्चे का जन्म खतरे से भरा हो सकता हैं। लेकिन सही समय चुनने में मेटल, इमोशनल और आर्थिक तैयारी भी जरूरी हैं।

By: Ananya verma Last Updated: August 28, 2025 10:25:16 IST
Follow us on
Google News
क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
1/7

अब दबाव कम और तैयारी ज्यादा

आजक के समय में ज्यादातर कपल्स शादी के बाद मेटल, इमोशनल और आर्थिक रूप से बच्चे की जिम्मेदारी के लिए पहले तैयार होना चाहते हैं। पहले के समय की तुलना में अब ‘पहले कर लो’ वाला दबाव कम हुआ है।

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
2/7

बच्चा पैदा करने की सही उम्र

वैज्ञान बताते हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए सबसे सुरक्षित और सही उम्र लगभग 23 से 32 वर्ष है। इस उम्र में बच्चे में बीमारी या कमी होने का खतरा बहुत कम होता है।, इस वजह से यह सही और सुरक्षित समय कहलाता है।

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
3/7

20s में फर्टिलिटी कि क्षमता सबसे ज्यादा

20 के अंत से 30 की शुरुआत तक आपका शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे तैयार होता है। इस समय अंडाणु अच्छे और मजबूत होते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, यह क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है।

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
4/7

रिसर्च में क्या दिखा?

एक रिसर्च में पाया गया कि लोग आमतौर पर पहले बच्चे को लगभग 30.5 साल की उम्र में जन्म देते हैं। हालाकि, 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना सुरक्षित और आसान होता है, क्योंकि इस समय में प्रेग्नेंसी में समस्याएं कम होती हैं।

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
5/7

बहुत कम या बहुत ज्यादा

बहुत कम उम्र (10 से 19 साल की उम्र) और 35 साल से ऊपर दोनों ही समय बच्चा पैदा करने के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। साथ ह कई दिक्कतें भी आ सकती है, जैसे कि समय से पहले जन्म, जन्म देते समय दिक्कतें या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। इसलिए 20 से सेके 30 की शुरुआत तक की उम्र सबसे सुरक्षित मानी जाती है।”

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
6/7

केवल उम्र ही नहीं, स्थिति भी मायने रखती है

याद रहे, “सही उम्र” केवल बायोलॉजी तक सीमित नहीं है। आपकी मेटल, इमोशनल और आर्थिक तैयारियाँ भी मायने रखती हैं। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है।

disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

यह जानकारी सिर्फ जागरूक करने के लिए है। बच्चा पैदा करने से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
क्या 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना है सुरक्षित? जानिए डॉक्टर्स की राय और विज्ञान की रिसर्च - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?