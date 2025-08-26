क्या आपको भी जानना है सफेद मुस्कान का सीक्रेट ? तो समाधान सिर्फ खानपान की ही नहीं बल्कि है विटामिन की ड़ोज भी

दांतों के लिए विटामिन डी क्यों जरूरी?

मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग बताते हैं कि विटामिन डी की कमी से दांतों का विकास सही तरह से नहीं हो पाता। इससे इनेमल हाइपोप्लासिया नामक समस्या होती है। इनेमल दांतों की सुरक्षा परत होती है। अगर यह परत मजबूत न बने, तो दांत जल्दी खराब होने लगते हैं और सड़न या कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है।