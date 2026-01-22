Health Tips: उम्र हो गई है 60 के पार तो अपनी जिंदगी में करें यह बदलाव, जल्दी उठना बेहतर या ज्यादा सोना?
Health Tips: हेल्दी रहने के लिए हमें अपने रूटिन को सही से फॉलो करना बहुत जरूरी है. जानते हैं 60 की उम्र के बाद लोगों का जल्दी उठना या देर तक सोना क्या है सही.
60 के बाद हर किसी को अपने लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी होता है. 60 की उम्र के बाद शरीर में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं जिनको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए.
जल्दी उठना और अच्छी नींद लेना दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जल्दी उठकर सक्रिय रहना यानि एक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप सुबह जल्दी यानि 5,6 बजे उठ रहे हैं तो अपनी लाइफस्टाइल में सैर, योग और व्यायाम शामिल करें.
साथ ही पौष्टिक आहार लें, सामाजिक रूप से सक्रिय रहें और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, टेंशन मुक्ति अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें.
साथ ही 60 के पार लोगों के लिए अन्य उम्र के लोगों की तरह पर्याप्त नींद यानि 7-8 घंटे की नींद भी जरूरी है. लेकिन अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती न करें, अगर आपसे नहीं उठा जा रहा तो अपने शरीर को धक्का ना दें.
बहुत ज्यादा देर तक सोना भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे आपके शरीर में सुस्ती, जोड़ों में दर्द और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है.देर से उठने वाले लोगों में तनाव की स्थिति पैदा होने के चांस ज्यादा होते हैं.
साथ ही अगर आप कम नींद लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर कर सकता है, मूड खराब कर सकता है और गिरने या दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकता है. इसीलिए अपने शरीर को देखें जितनी जरूरत लगे उतनी नींद और फ्रेश रहें.