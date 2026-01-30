  • Home>
  • रोज 2 मिनट की ब्रिस्क वॉक और 5 मिनट ज्यादा सोना बढ़ा सकता है आपकी उम्र, कैसे यहां जानें

रोज 2 मिनट की ब्रिस्क वॉक और 5 मिनट ज्यादा सोना बढ़ा सकता है आपकी उम्र, कैसे यहां जानें

Health: कई लोग हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं. वॉक, योग और वर्कऑउट करना का जोश कई लोगों में रहता है. हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है जिसमें 2 मिनट की ब्रिस्क वॉक और 5 मिनट की नींद आपके लिए लाभकारी हो सकती है. 


By: Tavishi Kalra | Published: January 30, 2026 10:43:36 AM IST

लाइफ में छोटे-छोटे बदलाव आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं. फिर चाहे वो हेल्दी लाइफस्टाइल का हो या फिर डाइट में बदलाव हो. हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2 मिनट की ब्रिस्क वॉक और 5 मिनट की ज्यादा नींद आपके लिए लाभकारी हो सकती है.

2026 में एक स्टडी सामना आई है जिसमें बताया गया है कि अगर आप भी अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देते हैं और आपकी की गलत चीजें जैसे जंक फूड खाने की आदत हैं तो आप अगर अपनी लाइफ में 2 मिनट की एक्सट्रा वॉक और 5 मिनट की ज्यादा नींद जोड़ लेते हैं तो आपकी उम्र एक साल और बढ़ सकती है.

2 मिनट रोज बिना गैप के अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है. इससे आपका हार्ट अच्छा रहता है और आपकी धमनियों (Arterial) की कठोरता (Stifness) को कम करता है.

यह रिसर्च द लैंसेट की ईक्लिनिकल मेडिसिन, में प्रकाशित हुई इमें बताया गया है कि आपकी लाइफ में यह दो छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में एक साल को बढ़ा सकते हैं.

यह मॉडल विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया था जिनकी शुरुआती आदतें सबसे खराब थीं जैसे योग, वर्कआउट ना करना, वॉक ना करना और कम नींद का आना या कम सोना, और खराब डाइट.

रोज केवल 5 मिनट एक्स्ट्रा वॉक से ज्यादातर मृत्यु का जोखिम 10 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

