  • Home>
  • Gallery»
  • साल 2026 में इन फिटनेस ट्रेंड को फॉलो कर पूरी दुनिया में कर सकते हैं राज, तस्वीरों में देखें

साल 2026 में इन फिटनेस ट्रेंड को फॉलो कर पूरी दुनिया में कर सकते हैं राज, तस्वीरों में देखें

AI-Powered Personal Training: 2026 के ट्रेंड्स जानें! AI-पावर्ड ट्रेनिंग और पहनने वाली टेक से लेकर होलिस्टिक वेलनेस और फंक्शनल स्ट्रेंथ तक, स्वस्थ और मोटिवेटेड रहने के नए तरीके जानें.


By: Sohail Rahman | Published: January 10, 2026 9:20:59 PM IST

Follow us on
Google News
AI-powered personal training - Photo Gallery
1/9

AI-पावर्ड पर्सनल ट्रेनिंग (AI-powered personal training)

AI-ड्रिवन फिटनेस ऐप्स और डिवाइस अब पर्सनलाइज़्ड वर्कआउट प्लान, न्यूट्रिशन गाइडेंस और प्रोग्रेस ट्रैकिंग देते हैं, जिससे अपने शरीर के हिसाब से रूटीन को रियल टाइम में एडजस्ट करते हुए लक्ष्य हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है.

You Might Be Interested In
Integration of wearable technology - Photo Gallery
2/9

पहनने वाली टेक का इंटीग्रेशन (Integration of wearable technology)

स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर स्टेप्स और कैलोरी से आगे बढ़कर हार्ट रेट, नींद के पैटर्न और रिकवरी मेट्रिक्स का एनालिसिस करते हैं, ताकि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके और पूरी सेहत में सुधार के लिए डेटा-ड्रिवन जानकारी मिल सके.

Functional strength training - Photo Gallery
3/9

फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (Functional strength training)

फंक्शनल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पर ध्यान दें जो रोजाना की गतिविधियों, मोबिलिटी और पोस्चर को बेहतर बनाती हैं. यह ट्रेंड लंबी उम्र, चोट से बचाव और ऐसी ताकत बनाने पर जोर देता है जो असल जिंदगी की एक्टिविटीज में मदद करें.

You Might Be Interested In
Hybrid workout - Photo Gallery
4/9

हाइब्रिड वर्कआउट (Hybrid workout)

योग, पिलेट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मिलाकर, हाइब्रिड वर्कआउट रूटीन को मज़ेदार बनाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस को बेहतर बनाते हैं और एक साथ मानसिक सेहत और फिजिकल कंडीशनिंग दोनों का ध्यान रखते हैं.

Community fitness experience - Photo Gallery
5/9

कम्युनिटी फिटनेस अनुभव (Community fitness experience)

ग्रुप क्लास, ऑनलाइन चैलेंज और सोशल वर्कआउट ऐप्स जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं. फिटनेस को एक साझा अनुभव बनाते हैं जो मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है और सेहत की अच्छी आदतें बनाता है.

Mind body health - Photo Gallery
6/9

मन-शरीर की सेहत (Mind-body health)

मेडिटेशन, ब्रीदवर्क और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अब फिटनेस का मुख्य हिस्सा हैं. जो तनाव कम करते हैं, फोकस बढ़ाते हैं और पूरी तरह से संतुलित मन-शरीर के लिए फिजिकल ट्रेनिंग को पूरा करते हैं.

Focus on recovery and regeneration - Photo Gallery
7/9

रिकवरी और रीजेनरेशन पर फोकस (Focus on recovery and regeneration)

रिकवरी की रणनीतियाँ जैसे नींद को बेहतर बनाना, क्रायोथेरेपी और गाइडेड स्ट्रेचिंग ट्रेंड में हैं, जो चोटों से बचने और सभी तरह के ट्रेनिंग रूटीन में परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आराम के महत्व पर ज़ोर देती हैं.

The intersection of nutrition and technology - Photo Gallery
8/9

न्यूट्रिशन और टेक का मेल (The intersection of nutrition and technology)

पर्सनलाइज़्ड न्यूट्रिशन ऐप्स, DNA-आधारित डाइट प्लान और AI मील रिकमेंडेशन वर्कआउट को कुशलता से करने, एनर्जी बनाए रखने और व्यक्तिगत मेटाबॉलिक और फिटनेस ज़रूरतों के अनुसार नतीजों को ऑप्टिमाइज़ करना आसान बनाते हैं.

You Might Be Interested In
Disclaimer - Photo Gallery
9/9

अस्वीकरण (Disclaimer)

इस प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या सौंदर्य संबंधी चिंताओं के बारे में हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

Tags:
dietexerciseFitnesshealthworkout
साल 2026 में इन फिटनेस ट्रेंड को फॉलो कर पूरी दुनिया में कर सकते हैं राज, तस्वीरों में देखें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

साल 2026 में इन फिटनेस ट्रेंड को फॉलो कर पूरी दुनिया में कर सकते हैं राज, तस्वीरों में देखें - Photo Gallery
साल 2026 में इन फिटनेस ट्रेंड को फॉलो कर पूरी दुनिया में कर सकते हैं राज, तस्वीरों में देखें - Photo Gallery
साल 2026 में इन फिटनेस ट्रेंड को फॉलो कर पूरी दुनिया में कर सकते हैं राज, तस्वीरों में देखें - Photo Gallery
साल 2026 में इन फिटनेस ट्रेंड को फॉलो कर पूरी दुनिया में कर सकते हैं राज, तस्वीरों में देखें - Photo Gallery