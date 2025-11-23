अब आंखों की जांच से पता चल सकता है डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का बड़ा खतरा

Eye Check-Up, Heart Disease and Diabetes Diagnosis: आंखों की नियमित जांच सिर्फ दृष्टि की समस्याओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मधुमेह (Diabetes) और हृदय रोग (Heart Disease) जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है. जल्दी पता चलने से गंभीर जटिलताओं, जैसे अंधापन या फिर हृदय संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द रोका भी जा सकता है. मधुमेह के रोगियों को हर साल, जबकि सामान्य लोगों को हर 2 साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच करवानी चाहिए.