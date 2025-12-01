ये चार नौकरियां करने पर खतरे में पड़ सकता है आपका लिवर

ज़्यादा तनाव वाली नौकरियां

अगर आपकी नौकरी भी ज्यादा तनाव वाली है तो इससे भी लिवर पर बुरी तरह से असर पड़ता है. ड्राइवर, कॉल सेंटर, डिलीवरी और सुरक्षा गार्ड जैसी नौकरियों में रोज़ भारी तनाव होता है, जिसकी वजह से शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन तेज़ी से बढ़ने लगता है जिससे लिवर में सूजन की समस्या भी देखने को मिलती है. काम कोई भी हो, कम से कम तनाव लेने की कोशिश करना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि जितना हो सके आपका लिवर स्वस्थ रहे.