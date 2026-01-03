कॉफी जैसा गहरा पेशाब, क्या किडनी और लिवर स्वास्थ्य के लिए है एक चेतावनी संकेत?

Dark brown urine like coffee?: कॉफी जैसा गहरा पेशाब अक्सर लिवर या फिर किसी तरह की किडनी की गंभीर समस्या को एक तरह से चेतावनी का संकेत देता है. इसके साथ ही अगर इसके साथ पीलिया, सूजन या गंभीर थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जिसके लिए तत्काल जांच अनिवार्य है.