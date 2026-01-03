कॉफी जैसा गहरा पेशाब, क्या किडनी और लिवर स्वास्थ्य के लिए है एक चेतावनी संकेत?
Dark brown urine like coffee?: कॉफी जैसा गहरा पेशाब अक्सर लिवर या फिर किसी तरह की किडनी की गंभीर समस्या को एक तरह से चेतावनी का संकेत देता है. इसके साथ ही अगर इसके साथ पीलिया, सूजन या गंभीर थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जिसके लिए तत्काल जांच अनिवार्य है.
लिवर की समस्या और बिलीरुबिन
जब लिवर सही तरीके से काम नहीं करता, तो बिलीरुबिन (Bilirubin) का स्तर अपने आप ही तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे पेशाब का रंग और गहरा भूरा होने लगता है.
किडनी और मायोग्लोबिन
इसके साथ ही मांसपेशियों में गंभीर चोट या फिर किडनी की विफलता की वजह से मायोग्लोबिन (Myoglobin) खून में पूरी तरह से मिल जाता है, तो वहीं, पेशाब को कॉफी जैसा रंग देने लगता है.
पीलिया के अन्य लक्षण
तो वहीं, दूसरी तरफ गहरे पेशाब के साथ आंखों और त्वचा का पीला पड़ना (Jaundice) लिवर फेलियर को एक तरह की सबसे बड़ी चेतावनी देता है.
अत्यधिक थकान और मतली
लगातार कमजोरी, भूख नहीं लगना और उल्टी महसूस होना किडनी या लिवर में जमा हो रहे विषाक्त पदार्थों (Toxins) का भी एक तरह से संकेत हो सकता है.
शरीर में सूजन
एक बात का ध्यान रखें, कि गहरे पेशाब के साथ पैरों, टखनों या चेहरे पर सूजन आ रही है, तो यह किडनी द्वारा तरल पदार्थ को बाहर न निकाल पाने का सबसे गंदा संकेत है.
आपातकालीन स्थिति
अगर पेशाब पूरी तरह बंद हो जाए, पेट में तेज दर्द हो या भ्रम (Confusion) की स्थिति बने, तो बिना देरी किए अस्पताल जाकर जांच कराना चाहिए.