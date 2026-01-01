मछली खाने के शौकीन हो जाएं सावधान! इन 7 चीजों के साथ सेवन करना पड़ सकता है भारी

Seven food and drinks to avoid with fish: अगर आप भी मछली का सेवन करते हैं तो ज़रा इन बातों का खास तौर से ध्यान रखिए. मछली खाते समय दूध, दही और कैफीन जैसे पदार्थों का सेवन करने से बचने की ज्यादा कोशिश करें. दरअसल, मछली के साथ इन पादार्थों का सेवन करने से आपका पाचन बेहद ही खराब हो सकता है, इसके साथ ही एलर्जी और त्वचा संबंधी जैसी गंभीर समस्याओं से आपको सामना भी करना पड़ सकता है. तो वहीं, दूसरी तरफ सुरक्षित रहने के लिए मछली के साथ हमेशा हल्की सब्जियां या फिर चावल को ही चुनना चाहिए.