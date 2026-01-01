मछली खाने के शौकीन हो जाएं सावधान! इन 7 चीजों के साथ सेवन करना पड़ सकता है भारी
Seven food and drinks to avoid with fish: अगर आप भी मछली का सेवन करते हैं तो ज़रा इन बातों का खास तौर से ध्यान रखिए. मछली खाते समय दूध, दही और कैफीन जैसे पदार्थों का सेवन करने से बचने की ज्यादा कोशिश करें. दरअसल, मछली के साथ इन पादार्थों का सेवन करने से आपका पाचन बेहद ही खराब हो सकता है, इसके साथ ही एलर्जी और त्वचा संबंधी जैसी गंभीर समस्याओं से आपको सामना भी करना पड़ सकता है. तो वहीं, दूसरी तरफ सुरक्षित रहने के लिए मछली के साथ हमेशा हल्की सब्जियां या फिर चावल को ही चुनना चाहिए.
डेयरी उत्पाद (दूध और दही)
मछली और दूध का संयोजन सबसे हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इससे त्वचा पर सफेद धब्बे (Vitiligo) और गंभीर पाचन की समस्या देखने को मिलती है.
खट्टे फल
इसके अलावा नींबू या संतरा जैसे ज्यादा खट्टे फलों के साथ मछली खाने से एसिड रिफ्लक्स और पेट में जलन की समस्या तेजी से बढ़ने लगती है.
अत्यधिक स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ
मछली के साथ बहुत ज्यादा आलू या फिर पास्ता खाने से शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है. क्योंकि दोनों को पचाने के लिए अलग-अलग एंजाइमों की आवश्यकता होती है.
प्रसंस्कृत मांस
इसके साथ ही मछली के साथ रेड मीट या फिर किसी भी तरह के प्रोसेस्ड मीट का सेवन करने से प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती है, जो गुर्दे (Kidney) पर दबाव डालने का काम करती है.
मिठाइयां और चीनी
तो वहीं, मछली खाने के तुरंत बाद मीठी चीजों का सेवन पाचन प्रक्रिया को न सिर्फ धीमा करता है बल्कि गैस की समस्या को तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है.
आइसक्रीम
ठंडी आइसक्रीम और गर्म मछली का तापमान संबंधी पेट में ऐंठन और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी का कारण बन सकता है.
कॉफी और चाय
इनमें मौजूद टैनिन मछली में पाए जाने वाले आवश्यक खनिजों जैसे जिंक और आयरन के अवशोषण को पूरी तरह के रोकने का काम करते हैं.