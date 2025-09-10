  • Home>
  • Gallery»
  • ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था

Soaked Dry Fruits Benefits: ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इन्हें अगर भिगोकर खाया जाए तो ये और आसानी से पचते हैं और शरीर को ज्यादा पोषण देते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, अंजीर और हेज़लनट्स को कुछ घंटों तक भिगोकर खाने से ऊर्जा, दिमाग और पाचन पर अच्छा असर पड़ता है।

By: Ananya verma Last Updated: September 10, 2025 13:43:31 IST
Follow us on
Google News
ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
1/10

ड्राई फ्रूट्स के फायदे

ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स होते हैं। ये शरीर को एनर्जी देते हैं, दिमाग तेज करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर इन्हें भिगोकर खाया जाए तो उनके फायदे और बढ़ जाते हैं और पाचन आसान हो जाता है।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
2/10

बादाम

बादाम को 8 घंटे भिगोकर खाएं। भीगे बादाम से विटामिन E आसानी से शरीर में सोख हो जाता है। यह स्किन को चमकदार बनाता है और दिमाग को भी शार्प बनाता है। इसके अलावा, भीगे बादाम पचने में आसान होते हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए हेल्दी स्नैक हैं।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
3/10

अखरोट

अखरोट को 6 घंटे भिगोकर खाएं। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये दिल को स्वस्थ रखते हैं और याददाश्त तेज करने में मदद करते हैं। भीगे हुए अखरोट पचाने में आसान होते हैं और इन्हें सुबह या शाम स्नैक के रूप में खाया जा सकता है।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
4/10

काजू

काजू को 4-6 घंटे भिगोना चाहिए। भीगे काजू नरम और क्रीमी हो जाते हैं। ये पेट के लिए अच्छे होते हैं और डेयरी-फ्री रेसिपीज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। काजू खाने से एनर्जी मिलती है और शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
5/10

पिस्ता

पिस्ता को 6-8 घंटे भिगोकर खाएं। इससे इसमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स अच्छे से शरीर में पहुँचते हैं। पिस्ता खाने से एनर्जी मिलती है और मसल रिकवरी में मदद मिलती है। इसे हल्का स्नैक कि तरह नाश्ते में शामिल किया जा सकता है।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
6/10

अंजीर

अंजीर को 6-8 घंटे भिगोकर खाएं। यह नेचुरल लैक्सेटिव है और पाचन के लिए अच्छा है। इसमें आयरन और कैल्शियम भी होते हैं। अंजीर खाने से एनीमिया कम होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
7/10

हेजलनट्स

होता है। यह भीगे हुए सभी उम्र के लोहेजलनट्स को 8 घंटे भिगोना चाहिए। ये मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। हेजलनट्स खाने से दिल स्वस्थ रहता है और नर्वस सिस्टम मजबूत गों के लिए हेल्दी स्नैक बन जाते हैं।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
8/10

ड्राई फ्रूट्स क्यों भिगोएँ

ड्राई फ्रूट्स पर एक नेचुरल लेयर होती है जो उन्हें सुरक्षित रखती है। भिगोने से यह लेयर हट जाती है। इसके बाद शरीर पोषक तत्वों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। भीगे ड्राई फ्रूट्स पचने में आसान होते हैं और बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद होते हैं।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
9/10

भिगोकर खाने के फायदे

ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा भिगोकर खाने से उनका पूरा पोषण मिलता है। यह शरीर को एनर्जी देता है, दिमाग तेज करता है और पाचन आसान बनाता है। रोजाना थोड़े-थोड़े ड्राई फ्रूट्स भिगोकर खाने से सेहत पर बेहतर असर पड़ता है और यह एक हेल्दी आदत बन जाती है।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery
ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने के हैं कितने फायदे, फिर ना कहना बताया नहीं था - Photo Gallery