Palak Methi Soup Recipe: बर्फ की तरह पिघलेगी चर्बी, बस इस सूप का करें सेवन

Palak Methi Soup: सर्दियों में टेस्टी स्नैक्स का मन करता है, लेकिन उनका सेवन अक्सर वजन बढ़ा देता है. ऐसे में पालक और मेथी का सूप हेल्दी और हल्का विकल्प है. यह न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और फैट-बर्निंग में मदद करता है.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 18, 2026 3:20:11 PM IST

सर्दियों में टेस्टी खाने की आदत

सर्दियों का मौसम अपने साथ टेस्टी खाने की बहार लेकर आता है. ठंड में पराठे, पकोड़े और गर्म-गर्म स्नैक्स खाने का मन करता है. लेकिन इन टेस्टी चीजों का मजा लेने के बाद अक्सर वजन बढ़ने की परेशानी भी हो जाती है.

पालक और मेथी का सूप: हेल्दी ऑप्शन

अगर आप जिम में घंटों पसीना बहाए बिना ही वजन कम करना चाहते हैं, तो पालक और मेथी का सूप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. ये सूप स्वाद में लाजवाब है, शरीर को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है.

सूप के स्वास्थ्य लाभ

पालक और मेथी का सूप हेल्दी और हल्का होता है. इसके फायदे हैं फैट-बर्निंग में मदद करता है और अतिरिक्त चर्बी कम करता है. सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है. विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है.

सामग्री

पालक और मेथी का सूप बनाने के लिए आपको चाहिए पालक और मेथी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और काली मिर्च और नींबू का रस.

तैयारी के स्टेप्स

पालक और मेथी को धोकर काट लें, प्याज, अदरक और लहसुन को बारीक काट लें, हरी मिर्च को काटें या हल्का कुचल लें. फिर एक बर्तन में 3–4 कप पानी डालें. इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर 5–7 मिनट तक उबालें. इस स्टेप से सब्जियों का फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स पानी में अच्छे से आ जाते हैं. फिर कटे हुए पालक और मेथी डालें और 5–7 मिनट तक और उबालें. सब्जियों को हल्का ठंडा करके ब्लेंडर में डालकर सूप बना लें. स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें. जरूरत हो तो नींबू का रस भी मिला सकते हैं.

परोसने और सेवन करने का तरीका

सूप को गरम-गरम परोसें. दिन में 1–2 बार पी सकते हैं. सर्दियों में नाश्ते या हल्के डिनर के तौर पर इसे अपनाएं. नियमित सेवन से फैट कम करने में मदद मिलती है और बॉडी डिटॉक्स होती है.

Tags:
fat burning souphealthy winter soupPalak Methi Soupweight loss soup
