Palak Methi Soup Recipe: बर्फ की तरह पिघलेगी चर्बी, बस इस सूप का करें सेवन

तैयारी के स्टेप्स

पालक और मेथी को धोकर काट लें, प्याज, अदरक और लहसुन को बारीक काट लें, हरी मिर्च को काटें या हल्का कुचल लें. फिर एक बर्तन में 3–4 कप पानी डालें. इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर 5–7 मिनट तक उबालें. इस स्टेप से सब्जियों का फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स पानी में अच्छे से आ जाते हैं. फिर कटे हुए पालक और मेथी डालें और 5–7 मिनट तक और उबालें. सब्जियों को हल्का ठंडा करके ब्लेंडर में डालकर सूप बना लें. स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें. जरूरत हो तो नींबू का रस भी मिला सकते हैं.