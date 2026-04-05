Fruit Seeds Benefits: सिर्फ फल नहीं इनके बीज भी है काफी सेहतमंद, तीसरा कंट्रोल करता है शुगर, जानें फायदे
Health benefits of Fruit Seeds: हम अक्सर फलों के बीज फेंक देते हैं, लेकिन ये बीज स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं. न केवल इन्हें पौधा उगाने के लिए बल्कि खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
तरबूज के बीज
तरबूज के बीज प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ओमेगा-6 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत हैं. इन्हें भूना या पाउडर के रूप में खाया जा सकता है.
खरबूज के बीज
खरबूज के बीज में प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम और ओमेगा-6 फैट्स होते हैं. इनका आटा बनाकर केक और स्नैक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है.
जामुन के बीज
जामुन के बीज ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इनमें एंथोसायनिन, फेनोलिक कंपाउंड, कैल्शियम और फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं.
कटहल (जैकफ्रूट) के बीज
कटहल के बीज विटामिन A, C, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर होते हैं. इन्हें उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है.
सेब के बीज
सेब के बीज में एंथोसायनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. इनका सीमित मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है.
अंगूर के बीज
अंगूर के बीज में पॉलीफेनॉल और विटामिन E पाए जाते हैं. ये हृदय स्वास्थ्य और स्किन के लिए फायदेमंद हैं.
खरबूजे जैसे नट्स के बीज
अखरोट, बादाम और काजू भी फलों के बीज हैं. ये हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो मस्तिष्क और हड्डियों के लिए अच्छे हैं.