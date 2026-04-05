Fruit Seeds Benefits: सिर्फ फल नहीं इनके बीज भी है काफी सेहतमंद, तीसरा कंट्रोल करता है शुगर, जानें फायदे

Health benefits of Fruit Seeds: हम अक्सर फलों के बीज फेंक देते हैं, लेकिन ये बीज स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं. न केवल इन्हें पौधा उगाने के लिए बल्कि खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.