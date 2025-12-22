रसोई का साधारण मसाला, सेहत का पावरहाउस…तेजपत्ते की चाय से वेट लॉस; BP और इम्यूनिटी सब कंट्रोल

health benefits of bay leaf tea: तेजपत्ता भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक आम लेकिन बेहद गुणकारी मसाला है. आमतौर पर इसका उपयोग बिरयानी और सब्ज़ियों में खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ खाना पकाने तक सीमित नहीं हैं. तेजपत्ते से तैयार की जाने वाली हर्बल चाय स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. आयुर्वेद में तेजपत्ते को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है और इसकी चाय कई तरह की शारीरिक समस्याओं में राहत देती है.