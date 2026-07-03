देश के इतिहास में पहली बार! ED ने जब्त Hawker 800A चार्टर्ड विमान को किया नीलाम; आखिर क्या थी वजह?

कैसे हुआ था Hawker 800A चार्टर्ड विमान जब्त?

Hawker 800A चार्टर्ड विमान 7 मार्च 2025 को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईडी की छापेमारी के दौरान जब्त किया गया था. यह कार्रवाई कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमुख अमरदीप कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान की गई थी. बाद में ईडी ने जब्ती को PMLA की निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती के लिए पेश किया. 18 अगस्त 2025 को प्राधिकरण ने विमान की जब्ती को वैध ठहराया. इसके बाद एजेंसी ने विमान बेचने की अनुमति मांगी, जिसे 20 नवंबर 2025 को मंजूरी मिल गई.