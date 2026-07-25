क्या आप गए हैं भारत की Monsoon Capital? जुलाई-अगस्त में दिखता है अद्भुत नजारा, होगा कभी न भूल पाने वाला अनुभव

मानसून के मौसम में कई जगहों पर भारी बारिश होती है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा गाँव मासिनराम अपने असाधारण मौसम के लिए जाना जाता है. मेघालय की धुंध से ढकी खासी पहाड़ियों में बसा यह गाँव दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है. मानसून के दौरान, बादल लहरदार पहाड़ियों पर छा जाते हैं, चट्टानी चोटियों से झरने तेज़ी से गिरते हैं और आसपास का परिदृश्य हरे रंग की छटाओं से जीवंत हो उठता है. मानसून के मौसम में एक बार आपको यहां जरूर आना चाहिये.