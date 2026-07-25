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क्या आप गए हैं भारत की Monsoon Capital? जुलाई-अगस्त में दिखता है अद्भुत नजारा, होगा कभी न भूल पाने वाला अनुभव

मानसून के मौसम में कई जगहों पर भारी बारिश होती है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा गाँव मासिनराम अपने असाधारण मौसम के लिए जाना जाता है. मेघालय की धुंध से ढकी खासी पहाड़ियों में बसा यह गाँव दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है. मानसून के दौरान, बादल लहरदार पहाड़ियों पर छा जाते हैं, चट्टानी चोटियों से झरने तेज़ी से गिरते हैं और आसपास का परिदृश्य हरे रंग की छटाओं से जीवंत हो उठता है. मानसून  के मौसम में एक बार आपको यहां जरूर आना चाहिये.


By: Shivangi Shukla | Published: July 25, 2026 3:02:43 PM IST

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भारत की मानसून राजधानी - Photo Gallery
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भारत की मानसून राजधानी

मॉसिनराम को भारत की मानसून राजधानी के रूप में जाना जाता है. मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित यह गांव अपनी असाधारण रूप से उच्च औसत वार्षिक वर्षा के कारण पृथ्वी पर सबसे नम स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है.

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सबसे अधिक वर्षा होने के कारण - Photo Gallery
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सबसे अधिक वर्षा होने के कारण

इस गांव की अनूठी भौगोलिक स्थिति ही इसके उल्लेखनीय मौसम का मुख्य कारण है. यह मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है. खासी पहाड़ियों के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाएँ तेजी से ऊपर उठती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारी पर्वतीय वर्षा होती है.

आसपास देखने लायक स्थान - Photo Gallery
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आसपास देखने लायक स्थान

मॉसिनराम में भारी बारिश पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन यहाँ के मौसम के अलावा भी बहुत कुछ देखने लायक है:

मावजिम्बुइन गुफा, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित स्टैलेग्माइट के लिए जानी जाती है
पास के सोहरा क्षेत्र में नोहकलिकाई झरना
चेरापुंजी के पास सेवन सिस्टर्स फॉल्स
खासी पहाड़ियों में जीवित जड़ पुल
धुंध से ढकी घाटियों के मनोरम दृश्य देखने के स्थान

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घूमने का सबसे अच्छा समय - Photo Gallery
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घूमने का सबसे अच्छा समय

मॉसिनराम को बारिश से सराबोर अपने सबसे खूबसूरत रूप में देखने के लिए, जून से सितंबर के बीच अपनी यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि इस दौरान गांव में वार्षिक वर्षा का सबसे अधिक प्रवाह होता है. रेनकोट, छाता अपने साथ रखें और बार-बार होने वाली बारिश के लिए तैयार रहें.

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कैसे पहुंचें - Photo Gallery
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कैसे पहुंचें

हवाई मार्ग से: शिलांग हवाई अड्डा सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जबकि गुवाहाटी में स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है.
सड़क मार्ग से: मावसिनराम शिलांग से लगभग 60 किमी दूर है और टैक्सी या बस द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है.
रेल द्वारा: गुवाहाटी रेलवे स्टेशन निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसके बाद गांव तक सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है.

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