Meaning of Swaha: हवन करते समय “स्वाहा” बोलने की परंपरा क्यों है, जानिए  धार्मिक महत्व और रहस्य

हवन क्यों माना जाता है सफल?

मान्यता है कि जब तक आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक नहीं पहुंचती, तब तक हवन पूर्ण नहीं माना जाता. हवन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और शुद्धता का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है.