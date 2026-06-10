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‘हॉन्टेड 3D’ से लेकर ‘मैं वापस आऊंगा’ तक, ये फिल्में 12 जून को सिनेमाघरों में देंगी दस्तक; देखें लिस्ट

Movies Releasing On 12 June: आगामी शुक्रवार यानी 12 जून का दिन सिने प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. इस दिन थिएटर्स में कई फिल्में रिलीज हो रही हैं. इस लिस्ट में हॉरर, लव स्टोरी, देशभक्ति आदि जॉनर की फिल्में शामिल हैं. जानें रिलीज हो रहीं फिल्मों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 10, 2026 3:42:13 PM IST

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गवर्नर

मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म 'गवर्नर' को लेकर भी चर्चा है. यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस राजनीतिक ड्रामा में अभिनेता को एक और दमदार भूमिका में देखा जा रहा है. चिन्मय मांडलेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा अदा शर्मा, मधु, नौशाद मोहम्मद कुंजू जैसे कलाकार नजर आएंगे.

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2/5

मैं वापस आऊंगा

इम्तियाज़ अली द्वारा निर्देशित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था. इस फिल्म की कहानी बंटवारे पर केंद्रित रहेगी, जो लव स्टोरी को दर्शाती है. ऐसा ट्रेलर से प्रतीत हुआ है. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

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3/5

हॉन्टेड 3डी

हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया है. इस फिल्म में भूतिया हवेली की कहानी देखने को मिलेगी. फिल्म में महाअक्षय चक्रवर्ती, चेतना पांडे, हेमंत पांड और श्रुति प्रकाश ने मुख्य भूमिका निभाई है. इस फिल्म का भी 12 जून को अन्य फिल्मों से क्लैश होगा.

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हीर सारा

'हीर सारा' निर्माता दिनेश सोनी की एक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है. यह कहानी दो महिलाओं के जीवन, उनकी दोस्ती, आत्म-खोज और भावनात्मक रूप से खुद को संभालने की यात्रा को दर्शाती है. फिल्म में पत्रलेखा और मानवी गगरू मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी, जो अपनी दमदार अदाकारी से कहानी को जीवंत बनाती हैं.

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5/5

भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत अभिनीत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' फिल्म उन हीरोज को एक ट्रिब्यूट है, जो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं. इनमें पुलिसकर्मी, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं, जो निस्वार्थ भाव से देश के प्रगति में योगदान देते हैं.

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