‘हॉन्टेड 3D’ से लेकर ‘मैं वापस आऊंगा’ तक, ये फिल्में 12 जून को सिनेमाघरों में देंगी दस्तक; देखें लिस्ट

गवर्नर

मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म 'गवर्नर' को लेकर भी चर्चा है. यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस राजनीतिक ड्रामा में अभिनेता को एक और दमदार भूमिका में देखा जा रहा है. चिन्मय मांडलेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा अदा शर्मा, मधु, नौशाद मोहम्मद कुंजू जैसे कलाकार नजर आएंगे.