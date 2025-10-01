पहली ही फिल्म में इस एक्ट्रेस ने उतारे कपड़े, इंटीमेट सीन से मचाया हंगामा!

पहली ही फिल्म में दिए इंटीमेट सीन

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म में बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए हैं. लेकिन, आज हम ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पहली फिल्म में सेमी न्यूड सीन भी भर-भरकर दिए हैं. इतना ही नहीं, फिल्म के पोस्ट के लिए भी एक्ट्रेस टॉपलेस हो गई थीं. आइए, जानते हैं यह एक्ट्रेस कौन थीं.