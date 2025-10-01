पहली ही फिल्म में इस एक्ट्रेस ने उतारे कपड़े, इंटीमेट सीन से मचाया हंगामा!
Bollywood Actress Erotic Scene: बॉलीवुड में अपनी पहली ही फिल्म में एक्ट्रेस ने अपने बोल्ड और सेमी न्यूड सीन से हंगामा मचा दिया था. साल 2012 में रिलीज हुई हेट स्टोरी से रातों-रात चर्चा में आने वालीं एक्ट्रेस की आज भी जमकर सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल होती हैं.
पहली ही फिल्म में दिए इंटीमेट सीन
बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म में बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए हैं. लेकिन, आज हम ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पहली फिल्म में सेमी न्यूड सीन भी भर-भरकर दिए हैं. इतना ही नहीं, फिल्म के पोस्ट के लिए भी एक्ट्रेस टॉपलेस हो गई थीं. आइए, जानते हैं यह एक्ट्रेस कौन थीं.
इंटीमेट सीन्स से खींचा ध्यान
साल 2012 में हेट स्टोरी फिल्म से डेब्यू करने वालीं एक्ट्रेस पाओली दाम दाम ने आते ही हंगामा मचा दिया था. पाओली दाम ने हेट स्टोरी में खूब सारे इंटीमेट और इरोटिक सीन्स दिए, जिन्होंने ऑडियंस का खूब ध्यान खींचा था.
नहीं चला बॉलीवुड में सिक्का
पाओली दाम दाम ने पहली ही फिल्म से इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी कि उन्हें कई प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए. हालांकि, एक्ट्रेस का बॉलीवुड में करियर कुछ ज्यादा लंबा नहीं चल सका.
बंगाली सिनेमा का नामी सितारा
बंगाली सिनेमा जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस पाओली दाम दाम की अदाकारी काबिल-ए-तारीफ है. उन्होंने बंगाली सिनेमा को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर ले जाने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है.
बॉक्स ऑफिस पर खूब चली हेट स्टोरी
पाओली दाम दाम की पहली बॉलीवुड फिल्म हेट स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कहानी और इरोटिक सीन्स के लिए ताबड़तोड़ कमाई की थी. लेकिन, इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस किसी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आईं और इक्का-दुक्का रोल करके गायब हो गईं.
बंगाली सिनेमा की हैं स्टार
हालांकि, बंगाली सिनेमा की वह एक जानी-मानी और बड़ी स्टार हैं. बता दें, पाओली दाम ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. इसके बाद वह बंगाली फिल्म एलार चार अध्याय और कालबेला में नजर आईं. जहां एक्ट्रेस की एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा था.
ओटीटी पर जमा रहीं पैर!
अब बंगाली फिल्मों के साथ-साथ एक्ट्रेस ने ओटीटी पर भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं. पाओली दाम दाम काली, कर्म युद्ध, द ग्रेट इंडियन मर्डर और चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली में नजर आ चुकी हैं.
सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव
पाओली दाम सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही फैंस के लिए फोटोज-वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हालांकि, एक्ट्रेस जैसी स्क्रीन पर पहली फिल्म में दिखाई दी थीं, वैसी अपनी सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं हैं. वह हमेशा ट्रेडिशनल आउटफिट में ही अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती नजर आती हैं.