Haryana IPS Puran Kumar के परिवार से मिले राहुल गांधी, सरकार से क्या की मांग?
Haryana IPS Y Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं. अब ये मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की. जिसके बाद उन्होंने क्या-क्या कहा? आइए जानते हैं.
राहुल गांधी ने आईपीएस अधिकारी के परिवार से की मुलाकात (Rahul Gandhi meets IPS Y Puran Kumar Family)
मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा के दिवंगत IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की.
राहुल गांधी ने क्या कहा? (What did Rahul Gandhi say?)
हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दलित परिवार है. सालों से भेदभाव हो रहा है. इस अधिकारी का अपमान करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे.
ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है: राहुल गांधी (This is not just a family matter: Rahul Gandhi)
ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है देश में करोड़ों दलित हैं. उनको गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है.
प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया संदेश (Message given PM Modi and Haryana CM)
मेरा प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को संदेश है कि आपने इस परिवार को जो वादा किया है उसे पूरा करें. अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए. गिरफ्तारी कीजिए.
कुमारी शैलजा ने क्या कहा? (What Did Kumari Selja Say)
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि लगता है कि ये राहुल गांधी के आने का ही दबाव है कि उन्हें (DGP शत्रुघ्न कपूर) छुट्टी पर भेजा गया, वरना इतने दिन क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन उन्हें छुट्टी पर भेजना कोई कार्रवाई नहीं है, SP का तबादला करना भी कोई कार्रवाई नहीं है.
ये सिर्फ दिखावा है: कुमारी शैलजा (This is just a show: Kumari Selja)
आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि सब जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है. कार्रवाई में देरी हो रही है. जब तक परिवार उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता, ये क्यों जारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो देश-विदेश में गूंज रहा है. जब संसद का सत्र होगा, तो हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे.
मामला गरमाया (IPS Puran Kumar Suicide Case)
हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने सोमवार रात पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अलर्ट जारी किया है.
क्या था पूरा मामला? (IPS Puran Kumar Suicide Case Latest Updates)
चंडीगढ़ में 7 अक्टूबर को हुए IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस ने पूरे हरियाणा प्रशासनिक तंत्र को हिला कर रख दिया है. सीनियर रैंक के इस अधिकारी ने अपनी ही कोठी में खुद को गोली मारकर जान दे दी थी.