Haryana IPS Puran Kumar के परिवार से मिले राहुल गांधी, सरकार से क्या की मांग?

Haryana IPS Y Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं. अब ये मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की. जिसके बाद उन्होंने क्या-क्या कहा? आइए जानते हैं.