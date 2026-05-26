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Haryana Gold Prices Today: हरियाणा में सोना हुआ महंगा! गुरुग्राम समेत इन शहरों में बढ़े 18K, 22K और 24K गोल्ड के दाम

Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मिडिल ईस्ट के तनाव से देश में काफी उथल- पुथल मच रही है.सोने के दाम में भी उछाल देखने को मिल रहा है.अगर आप हरियाणा में आज सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर का लेटेस्ट गोल्ड रेट जान लेना बेहद जरूरी है. मंगलवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और हिसार समेत कई शहरों में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. शादी-ब्याह और निवेश के बढ़ते सीजन के बीच लोग लगातार गोल्ड प्राइस पर नजर बनाए हुए हैं. ऐसे में यहां जानिए हरियाणा के प्रमुख शहरों में आज 10 ग्राम सोने का ताजा भाव क्या है.


By: Divyanshi Singh | Published: May 26, 2026 11:46:19 AM IST

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पानीपत के रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है.
आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,45,800 प्रति 10 ग्राम है.
आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम है.

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अंबाला के रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है.
आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,45,800 प्रति 10 ग्राम है.
आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम है.

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हिसार के रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है.
आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,45,800 प्रति 10 ग्राम है.
आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम है.

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रोहतक के रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है.
आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,45,800 प्रति 10 ग्राम है.
आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम है.

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करनाल के रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है.
आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,45,800 प्रति 10 ग्राम है.
आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम है.

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सोनीपत के रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है.
आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,45,800 प्रति 10 ग्राम है.
आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम है.

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भिवानी के रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है.
आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,45,800 प्रति 10 ग्राम है.
आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम है.

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गुरुग्राम के रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है.
आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,45,800 प्रति 10 ग्राम है.
आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम है.

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Haryana gold price today
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