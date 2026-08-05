हार्दिक को पाने के लिए अपने 5 स्टार खिलाड़ी की बलि देने को तैयार CSK, IPL 2027 में होने वाला है बड़ा धमाका!

शिवम दुबे (Shivam Dube)

बैटिंग इम्पैक्ट के मामले में शिवम दुबे को हार्दिक पंड्या का सबसे सटीक विकल्प माना जा सकता है. मध्य क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले बाएं हाथ के दुबे स्पिनर्स के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं. वानखेड़े स्टेडियम और भारतीय परिस्थितियों का अनुभव उन्हें मुंबई के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है. भले ही वह हार्दिक की तरह तेज गेंदबाजी न करते हों, लेकिन फिनिशर के रूप में उनका प्रदर्शन और जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस फेंकने की काबिलियत टीम को सही संतुलन देती है.

MI के लिए फायदा: एक साबित IPL मैच-विनर, जो मुंबई के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के साथ-साथ हार्दिक के जाने से पैदा हुए पावर-हिटिंग के खालीपन को भर सकता है.