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हार्दिक को पाने के लिए अपने 5 स्टार खिलाड़ी की बलि देने को तैयार CSK, IPL 2027 में होने वाला है बड़ा धमाका!

IPL 2027 से पहले हार्दिक पंड्या के मुंबई इंडियंस (MI) छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालांकि फ्रैंचाइज़ी की ओर से ट्रेड को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. अगर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करने की योजना बनाती है, तो वह मुंबई इंडियंस को इन 5 खिलाड़ियों की पेशकश कर सकती है.


By: Shivani Singh | Published: August 5, 2026 9:44:30 PM IST

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शिवम दुबे (Shivam Dube)

बैटिंग इम्पैक्ट के मामले में शिवम दुबे को हार्दिक पंड्या का सबसे सटीक विकल्प माना जा सकता है. मध्य क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले बाएं हाथ के दुबे स्पिनर्स के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं. वानखेड़े स्टेडियम और भारतीय परिस्थितियों का अनुभव उन्हें मुंबई के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है. भले ही वह हार्दिक की तरह तेज गेंदबाजी न करते हों, लेकिन फिनिशर के रूप में उनका प्रदर्शन और जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस फेंकने की काबिलियत टीम को सही संतुलन देती है.
MI के लिए फायदा: एक साबित IPL मैच-विनर, जो मुंबई के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के साथ-साथ हार्दिक के जाने से पैदा हुए पावर-हिटिंग के खालीपन को भर सकता है.

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खलील अहमद (Khaleel Ahmed)

IPL में बेहतरीन भारतीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हमेशा से डिमांड में रहते हैं. खलील अहमद नई गेंद को स्विंग कराने और अहम मौकों पर विकेट चटकाने में माहिर हैं. जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाले मुंबई के पेस अटैक में खलील का शामिल होना गेंदबाजी में विविधता (Left-arm variation) लाएगा, जिससे पावरप्ले और डेथ ओवरों में बुमराह पर से दबाव भी कम होगा.

MI के लिए फायदा: एक अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज, जो स्क्वाड को मजबूती देने के साथ-साथ गेंदबाजी आक्रमण को ज्यादा धारदार बनाता है.

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डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis)

'बेबी एबी' के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में से एक हैं. उनका बेखौफ अंदाज, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और पाटा पिचों पर ताबड़तोड़ रन बनाने का हुनर उन्हें भविष्य के लिए एक बेहतरीन इनवेस्टमेंट बनाता है. मुंबई इंडियंस में उनकी वापसी इस युवा खिलाड़ी की प्रतिभा को पूरी तरह से निखार सकती है.

MI के लिए फायदा: एक आक्रामक विदेशी बल्लेबाज, जो भविष्य में मुंबई के मध्य क्रम का मुख्य स्तंभ बनने का माद्दा रखता है.

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अंशुल कंबोज और राहुल चाहर

किसी एक बड़े खिलाड़ी के बजाय CSK मुंबई को दो बेहतरीन घरेलू विकल्प देकर अपनी गहराई बढ़ा सकती है. अंशुल कंबोज ने एक अनुशासित भारतीय तेज गेंदबाज के रूप में पहचान बनाई है, जो सटीक लेंथ और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. वहीं, राहुल चाहर एक अनुभवी IPL लेग-स्पिनर हैं, जो पहले भी मुंबई के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन कर चुके हैं.

MI के लिए फायदा: तेज और स्पिन गेंदबाजी का एक भरोसेमंद भारतीय पैकेज, जो टीम की गहराई को बढ़ाएगा और प्लेइंग-11 में बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी देगा.

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क्या दोनों टीमों के लिए फायदेमंद होगी यह डील?

हार्दिक पंड्या जैसे बड़े नाम को ट्रेड करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को किसी एक खिलाड़ी के बजाय अपने कुछ स्थापित स्टार्स का त्याग करना होगा. शिवम दुबे, खलील अहमद, डेवाल्ड ब्रेविस, अंशुल कंबोज और राहुल चाहर जैसे खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं. चाहे बात पावर-हिटिंग की हो, पेस अटैक की, युवा जोश की या फिर स्पिन की. दूसरी तरफ, CSK को हार्दिक के रूप में एक वर्ल्ड-क्लास ऑलराउंडर, एक साबित लीडर और मैच का पासा पलटने वाला खिलाड़ी मिलेगा. हालांकि यह ट्रेड अभी पूरी तरह से संभावित है, लेकिन यह उन चुनिंदा सौदों में से एक हो सकता है जो दोनों फ्रैंचाइजी के लिए फायदे का सौदा साबित हो.

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