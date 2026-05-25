हार्दिक पांड्या ही नहीं, IPL 2026 के बाद इन खिलाड़ियों से भी छिनेगी कप्तानी, लिस्ट में ये धुरंधर

IPL 2026 Captaincy Changes: IPL 2026 का लीग स्टेज खत्म हो चुका है. इसी के साथ प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली टीमों के अलावा अन्य 6 टीमों का सफर भी खत्म हो गया है. इनमें से ज्यादातर टीमों का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ से बाहर होने वाली ज्यादातर टीमों के कप्तानों ने काफी निराश किया है. ऐसे में हो सकता है कि अगले आईपीएल सीजन से पहले बड़े बदलाव देखने को मिलें. ऐसे में आज हम आपको उन कप्तानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कप्तानी अगले सीजन से पहले छीनी जा सकती है.