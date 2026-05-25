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हार्दिक पांड्या ही नहीं, IPL 2026 के बाद इन खिलाड़ियों से भी छिनेगी कप्तानी, लिस्ट में ये धुरंधर

IPL 2026 Captaincy Changes: IPL 2026 का लीग स्टेज खत्म हो चुका है. इसी के साथ प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली टीमों के अलावा अन्य 6 टीमों का सफर भी खत्म हो गया है. इनमें से ज्यादातर टीमों का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ से बाहर होने वाली ज्यादातर टीमों के कप्तानों ने काफी निराश किया है. ऐसे में हो सकता है कि अगले आईपीएल सीजन से पहले बड़े बदलाव देखने को मिलें. ऐसे में आज हम आपको उन कप्तानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कप्तानी अगले सीजन से पहले छीनी जा सकती है.


By: Ankush Upadhayay | Published: May 25, 2026 1:39:05 PM IST

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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या. - Photo Gallery
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हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या पिछले 3 साल से 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के कप्तानी कर रहे हैं. इन तीन सीजन में मुंबई की टीम की सिर्फ 1 बार प्लेऑफ में पहुंची है, जबकि 2 बार लीग स्टेज से ही बाहर हो गई. आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर कई सवाल खड़े हुए.

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हार्दिक का IPL 2026 में प्रदर्शन

कप्तानी के अलावा हार्दिक पांड्या का बल्ले और गेंद से भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा. हार्दिक पांड्या 10 मैचों में सिर्फ 206 रन बना पाए और 4 विकेट लिए.

सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़. - Photo Gallery
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ऋतुराज गायकवाड़

चेन्नई सुपर किंग्स का हालत भी आईपीएल 2026 में बेहद खराब रही. 5 बार की चैंपियन सीएसके के लिए भी पिछले 3 सीजन किसी बुरे सपने की तरह रहे हैं. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके एक भी बार प्लेऑफ में नहीं जा पाई है.

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गायकवाड़ का IPL 2026 में प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी का दबाव साफ दिखाई दिया. गायकवाड़ ने इस सीजन 125 से भी कम के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. 14 मैचों में गायकवाड़ के बल्ले से सिर्फ 337 रन आए.

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत. - Photo Gallery
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ऋषभ पंत

आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है. पंत पिछले 2 सीजन से लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान संभाल रहे हैं. इन दोनों सीजन में लखनऊ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी होने के बावजूद लखनऊ प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही.

ऋषभ पंत का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन. - Photo Gallery
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पंत का IPL 2026 में प्रदर्शन

ऋषभ पंत ने आईपीएल 2026 में बल्ले से कोई कमाल नहीं किया. पूरे सीजन के 14 मैचों में पंत के बल्ले से 138.05 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 312 रन आए.

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल. - Photo Gallery
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अक्षर पटेल

वैसे तो अक्षर पटेल टी20 क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप में दिल्ली कैपिटल्स अच्छा नहीं कर पा रही है. कप्तान की जिम्मेदारी आने से अक्षर पटेल के प्रदर्शन भी असर पड़ा है. ऐसे में अक्षर पटेल से कप्तानी छीनी जा सकती है.

आईपीएल 2026 में अक्षर पटेल का प्रदर्शन. - Photo Gallery
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अक्षर का IPL 2026 में प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में अक्षर पटेल का बल्ले से काफी खराब प्रदर्शन रहा. अक्षर पटेल 14 मैचों में सिर्फ 173 रन ही बना पाए, जबकि गेंद से 11 विकेट हासिल किए.

केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे. - Photo Gallery
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अजिंक्य रहाणे

केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी अगले सीजन से पहले कप्तानी से हटाया जा सकता है. रहाणे की कप्तानी में केकेआर ने सीजन की खराब शुरुआत की थी, लेकिन फिर वापसी की. आधे सीजन के बाद रहाणे की कप्तानी अच्छी रही, लेकिन उनका खुद का प्रदर्शन नीचे गिर गया.

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रहाणे का IPL 2026 में प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में अजिंक्य रहाणे ने 14 मैचों में सिर्फ 335 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 135.08 का ही रहा.

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