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MI से बाहर हुए हार्दिक पांड्या! रोहित शर्मा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी; IPL 2026 फाइनल से पहले हुआ बड़ा खेला

Mumbai Indians Captaincy: मुंबई इंडियंस का IPL 2026 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. इस साल मुंबई प्लेऑफ में भी अपनी जगह नहीं बना पाई है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुंबई को बेहद मजबूत टीम माना जा रहा था. सबको लग रहा था कि इस टीम को हराने बेहद मुश्किल होने वाला है. लेकिन टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही. मुंबई के हालातों को देखते हुए हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर कई तरह के सवाल उठने लगे और फिर खबरों के मुताबिक, उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस का नया कप्तान अब रोहित शर्मा चुनेंगे. 


By: Preeti Rajput | Last Updated: May 29, 2026 11:18:53 AM IST

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छिन जाएगी हार्दिक की कप्तानी

हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक पांड्या से MI मैनेजमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है. इसी कारण अब पांड्या को कप्तानी नहीं सौंपी जाएगी. उनका बतौर कप्तान सफर अब मुंबई में तीन साल बाद खत्म होने जा रहा है.

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रोहित शर्मा निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी

एनडीवी की एक रिपोर्च के मुताबिक, MI का नया कप्तान चुनने के लिए रोहित शर्मा को बड़ा जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है.

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मैनेजमेंट को हुआ गलती का एहसास

मैनेजमेंट को समझ आ गया है कि हार्दिक को कप्तान चुनना एक बड़ा गलत फैसला है. मैनेजमेंट अब आने वाले टूर्नामेंट में इस तरह की स्थिति नहीं देखना चाहते हैं. इसी वजह से रोहित शर्मा नया कप्तान चुनने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

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क्या रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी?

रिपोर्ट्स में साफ किया गया है कि रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी नहीं करने वाले हैं. टीम अब एक नए चेहरे को कप्तानी सौंप सकती हैं. लेकिन कप्तान चुनने में रोहित शर्मा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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मुंबई से बाहर होंगे हार्दिक

हार्दिक पांड्या से कप्तानी छिन जाने के बाद वह बतौर खिलाडी टीम में खेल सकते हैं. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या अगले टूर्नामेंट में ट्रेड किए जाने का फैसला ले सकते हैं.

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किसे सौंपी जाएगी मुंबई की कप्तानी?

हार्दिक पांड्या के बाद सूर्यकुमार यादव या जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंपी जा सकती है. टीम अगर किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान चुनना चाहती है, तो तिलक वर्मा भी एक शानदार ऑप्शन है.

Tags:
HARDIK PANDYAIPL 2026MIrohit sharma
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