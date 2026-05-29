MI से बाहर हुए हार्दिक पांड्या! रोहित शर्मा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी; IPL 2026 फाइनल से पहले हुआ बड़ा खेला

Mumbai Indians Captaincy: मुंबई इंडियंस का IPL 2026 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. इस साल मुंबई प्लेऑफ में भी अपनी जगह नहीं बना पाई है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुंबई को बेहद मजबूत टीम माना जा रहा था. सबको लग रहा था कि इस टीम को हराने बेहद मुश्किल होने वाला है. लेकिन टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही. मुंबई के हालातों को देखते हुए हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर कई तरह के सवाल उठने लगे और फिर खबरों के मुताबिक, उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस का नया कप्तान अब रोहित शर्मा चुनेंगे.