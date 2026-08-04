CSK नहीं…RCB में जा रहे Hardik Pandya? इन पांच फ्रेंचाइजी की रडार पर ऑलराउंडर; चौंका देगी पूरी लिस्ट

Hardik Pandya: क्रिकेट जगत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या बने हुए हैं. IPL (आईपीएल) 2026 खत्म होने के बाद से ही ये खबरे फैस रही है कि तेज गेंदबाद और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से बाहर हो सकते हैं. हर तरफ ये खबरे हैं कि हार्दिक पांड्या को MI ट्रेड करना चाहती है. तभी से लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि वह किस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, लिस्ट में सबसे आगे चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का नाम चल रहा है. इसके अलावा कई फ्रेंचाइजी का नाम भी सामने आ रहा है.