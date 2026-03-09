Hardik Pandya: हार्दिक के लिए ‘लकीचार्म’ हैं गर्लफ्रेंड माहिका… विश्वविजेता बनने के बाद खोले कई राज
Hardik Pandya: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने अपनी सफलता के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को अपना लकी चार्म बताया है. हार्दिक के मुताबिक, मुश्किल दौर में माहिका ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत किया और क्रिकेट के प्रति उनका जुनून फिर से जगाया.
करियर और निजी जिंदगी पर हार्दिक पंड्या का बड़ा खुलासा
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने करियर के अहम पलों और निजी जिंदगी से जुड़े अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि किन घटनाओं और लोगों ने उन्हें आज एक मैच जिताने वाला खिलाड़ी बनाया.
2016 टी20 विश्व कप का यादगार मुकाबला
हार्दिक पंड्या ने 2016 टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले को अपने करियर का सबसे बड़ा मोड़ बताया. उनका कहना है कि इसी मैच ने उन्हें दबाव में खुद पर भरोसा रखना सिखाया.
आखिरी ओवर में 11 रन बचाने की चुनौती
उस मुकाबले में आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे. हार्दिक पंड्या ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिलाई.
मुशफिकुर रहीम का जश्न और फिर पलटा मैच
हार्दिक ने बताया कि बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम एक गेंद पहले ही जीत का जश्न मनाने लगे थे. लेकिन क्रिकेट में आखिरी गेंद तक उम्मीद बनी रहती है और उसी विश्वास ने मैच का रुख बदल दिया.
अपनी बल्लेबाजी को लेकर हार्दिक का बड़ा दावा
हार्दिक पंड्या ने कहा कि उन्होंने अब तक अपनी बल्लेबाजी क्षमता का केवल 40 प्रतिशत ही मैदान पर दिखाया है. उनका मानना है कि अभी भी उनके अंदर काफी क्षमता बाकी है.
गेंदबाजी पर भरोसा, लेकिन बल्लेबाजी से खास लगाव
हार्दिक ने कहा कि उन्हें अपनी गेंदबाजी पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन बल्लेबाजी उनके दिल के ज्यादा करीब रही है. वह चाहते हैं कि आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता मैदान पर दिखा सकें.
महिका शर्मा ने बढ़ाया आत्मविश्वास
हार्दिक पंड्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा को दिया. उनके अनुसार महिका ने उन्हें फिर से क्रिकेट के प्रति वही जुनून महसूस कराया, जो बचपन में था.
रोज घंटों अभ्यास से पाई नई लय
हार्दिक ने बताया कि उन्होंने अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की. वह बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रोज कई घंटे अभ्यास करते थे और देर रात तक मैदान पर मेहनत करते रहते थे.