Hardik Pandya: हार्दिक के लिए ‘लकीचार्म’ हैं गर्लफ्रेंड माहिका… विश्वविजेता बनने के बाद खोले कई राज

Hardik Pandya: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने अपनी सफलता के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को अपना लकी चार्म बताया है. हार्दिक के मुताबिक, मुश्किल दौर में माहिका ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत किया और क्रिकेट के प्रति उनका जुनून फिर से जगाया.